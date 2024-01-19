Видання VoxUkraine провело дослідження, згідно з результатами якого більшість українців за кордоном підтримують зв’язок із домом і планують повертатися.

За офіційними даними, наразі близько шести мільйонів українських громадян перебувають поза межами України.

Лише 7% тих українців, які повернулися, хочуть виїхати знову.

За даними дослідників, станом на липень-серпень 2023 року, до України вже повернулися 63% тих, хто виїжджав за кордон. Серед тих, хто досі за кордоном, 64% опитаних планують повернутися в Україну.

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«Наявність батьків та/чи дистанційної роботи в Україні, а також краща безпекова ситуація виявилися значущими факторами «тяжіння», тоді як матеріальні труднощі за кордоном слугували вагомим фактором «виштовхування» з країн перебування», — зазначають автори дослідження.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Інформація, отримана від влади, вплинула на рішення щодо повернення 12% українців.

Станом на зараз роботу за кордоном знайшли 53% біженців.

«9% із них працюють онлайн на українські компанії, а третина — у країні перебування. Водночас майже 80% працевлаштованих кажуть, що їхня робота за кордоном є менш кваліфікованою, ніж в Україні», — йдеться у дослідженні.

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Для отримання результатів дослідження у VoxUkraine використали дані опитування соціологічної компанії «Factum Group», проведеного в липні-серпні 2023 року.