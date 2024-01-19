Низка українських медіа та телеграм-каналів сьогодні опублікували відео нібито наслідків атаки на Тамбовський пороховий завод у Котовську (Росія). За цією атакою, за даними джерел Kyiv Post в українських спецслужбах, стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Однак проведений Kyiv Post факт-чекінг вказує на те, що поширене в українських Telegram-каналах та українських ЗМІ відео є фейковим. Насправді ж на ньому зафіксовані наслідки вибуху на російському заводі "Авангард" у місті Гатчині, який стався ще у 2018 році.
Цей ролик спочатку у пʼятницю, 19 січня, о 10:17 опублікували у телеграм-каналі інформаційної агенції Avia.pro з плашкою видання. На сайті Avia.pro вказано, що це федеральне інформаційне агентство, "яке розповсюджує новини Росії та найближчого зарубіжжя від власних кореспондентів, дочірніх агенцій та партнерів".
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Скріншот публікації
Однак згодом це відео почали тиражувати й українські Телеграм-канали та засоби масової інформації. Вперше Kyiv Post помітив публікацію у телеграм-каналі Ukraine Now, який налічує понад 620 тисяч підписників.
Скріншот публікації
Подібні публікації з фейковим відео опублікували й українські медіа - "24 канал", Liga.net, "Обозреватель".
Підозри щодо відеоролика у нашої редакції виникли на тлі того, що, за даними росЗМІ, за останній рік на цьому підприємстві двічі відбувалися вибухи: у червні та листопаді минулого року. Тож ми вирішили перевірити, чи справді на відео зафільмовані результати сьогоднішньої атаки, а не попередніх вибухів.
Kyiv Post зробив скріншот відео, опублікованого Телеграм-каналом Avia.pro. При пошуці за зображенням Google запропонував нам як джерело фото публікацію на російському сайті KP.ru під заголовком "Под завалами взорвавшегося завода "Авангард" в Гатчине нашли тело пятого погибшего".
Після цього Kyiv Post почав шукати у Google матеріали щодо вибуху на російському заводі "Авангард" у Гатчині. За пошуком ми знайшли відео, опубліковане каналом "Euronews по-русски" 19 жовтня 2018 року. Переглянувши ролик, ми побачили кадри, які Телеграм-канал Avia.pro подало як наслідки вибуху на Тамбовському пороховому заводі.
Ось скріншоти з цього відео, на яких ви так само можете побачити рятувальника серед уламків, а також вигорілу автівку.
Кадри саме з цього відео і використав російський телеграм-канал, видаючи це відео від 2018 року за наслідки сьогоднішньої атаки на завод у Тамбові.
Слід зауважити, що на момент публікації цього факт-чекінгу Avia.pro видалив публікацію в Telegram.
Вибух на піротехнічному заводі "Авангард" у Гатчині Ленінградської області Росії стався 19 жовтня 2018 року. За цим фактом Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею 217 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об’єктах, що призвело з необережності до смерті людини) Кримінального кодексу РФ. Унаслідок вибуху на піротехнічному заводі тоді загинули пʼятеро людей.
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