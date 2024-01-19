Низка українських медіа та телеграм-каналів сьогодні опублікували відео нібито наслідків атаки на Тамбовський пороховий завод у Котовську (Росія). За цією атакою, за даними джерел Kyiv Post в українських спецслужбах, стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони. Однак проведений Kyiv Post факт-чекінг вказує на те, що поширене в українських Telegram-каналах та українських ЗМІ відео є фейковим. Насправді ж на ньому зафіксовані наслідки вибуху на російському заводі "Авангард" у місті Гатчині, який стався ще у 2018 році. Advertisement Цей ролик спочатку у пʼятницю, 19 січня, о 10:17 опублікували у телеграм-каналі інформаційної агенції Avia.pro з плашкою видання. На сайті Avia.pro вказано, що це федеральне інформаційне агентство, "яке розповсюджує новини Росії та найближчого зарубіжжя від власних кореспондентів, дочірніх агенцій та партнерів". Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. Скріншот публікації Однак згодом це відео почали тиражувати й українські Телеграм-канали та засоби масової інформації. Вперше Kyiv Post помітив публікацію у телеграм-каналі Ukraine Now, який налічує понад 620 тисяч підписників. Advertisement Скріншот публікації Подібні публікації з фейковим відео опублікували й українські медіа - "24 канал", Liga.net, "Обозреватель".

Підозри щодо відеоролика у нашої редакції виникли на тлі того, що, за даними росЗМІ, за останній рік на цьому підприємстві двічі відбувалися вибухи: у червні та листопаді минулого року. Тож ми вирішили перевірити, чи справді на відео зафільмовані результати сьогоднішньої атаки, а не попередніх вибухів. Kyiv Post зробив скріншот відео, опублікованого Телеграм-каналом Avia.pro. При пошуці за зображенням Google запропонував нам як джерело фото публікацію на російському сайті KP.ru під заголовком "Под завалами взорвавшегося завода "Авангард" в Гатчине нашли тело пятого погибшего". Advertisement Після цього Kyiv Post почав шукати у Google матеріали щодо вибуху на російському заводі "Авангард" у Гатчині. За пошуком ми знайшли відео, опубліковане каналом "Euronews по-русски" 19 жовтня 2018 року. Переглянувши ролик, ми побачили кадри, які Телеграм-канал Avia.pro подало як наслідки вибуху на Тамбовському пороховому заводі.