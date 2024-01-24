Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив Kyiv Post, що сьогодні, 24 січня, справді планувався обмін полоненими між Росією та Україною. 

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", - сказав Юсов.

Втім, як зазначив представник ГУР, інформація про українських військовополонених на борту літака Іл-76, що зазнав авіакатастрофи під російським Бєлгородом, перевіряється. 

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Також ГУР перевіряє інформацію, звідки злетів російський Іл-76.

Нагадаємо, сьогодні у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак Іл-76, про що повідомляють губернатор області В'ячеслав Гладков та Міноборони Росії.

Видання "Українська правда" та РБК-Україна з посиланням на свої джерела в Збройних силах України написали, що літак збили ЗСУ: джерела в Генштабі стверджують, що цей Іл перевозив ракети для ЗРК С-300. Однак пізніше видання виправили свої публікації, видаливши інформацію про збиття літака українськими військовими.

Російські медіа також почали вже публікувати нібито списків українських військових, що перебували на борту літака.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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