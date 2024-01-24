Голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від Європейського союзу.

Про це він повідомив у Telegram.

До такої домовленості дійшли український премʼєр та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді.

"Щойно завершили зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", - написав очільник Кабміну.

Advertisement

Зокрема, політики домовилися, що Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. Уряд Словаччини також не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Також сторони досягли домовленості про співпрацю у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів та про повну підтримку євроінтеграційних прагнень України з боку Словаччини.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Як запевнив Шмигаль, Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.

За підсумками зустрічі прем’єри підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини між Україною та Словаччиною "на основі взаємної довіри та поваги".

Advertisement

Цією заявою сторони:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України.

висловили підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського.

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Нагадаємо, 24 січня Шмигаль взяв участь у двосторонніх перемовинах з очільником уряду Словаччини Робертом Фіцо в українському Ужгороді. На порядку денному зустрічі були двосторонні відносини між державами та підтримка європейських ініціатив.