Заступник голови комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв розповів, що наразі у Верховній Раді обговорюється ініціатива запровадження в Україні базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років. Вона має замінити нинішню строкову службу.

Про це повідомляє пресслужба українського парламенту в Telegram.

"Наразі строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, чи є вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячний вишкіл - базовий курс, а також два місяці фахової підготовки. Також пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років, сама обрала час, коли вона готова пройти такий вишкіл із 18 до 25 років", - пояснив Єгор Чернєв.

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Окрім того, що громадяни матимуть можливість самостійно вирішувати, в який період проходити військове навчання, такий підхід, за словами нардепа, дасть можливість спланувати навантаження на українські полігони та центри підготовки.

"Головна ідея в тому, що з таким сусідом, як РФ, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку", - наголосив парламентар.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не конкретизував терміни повторного внесення на розгляд народних депутатів урядового законопроєкту про мобілізацію, який було повернуто Кабміну на доопрацювання. Втім, він підкреслив, що парламентарі обов'язково вивчатимуть доопрацьований урядом документ на відповідність конституційним нормам щодо прав людини та умовам воєнного стану.