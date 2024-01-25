Хакери атакували дата-центр компанії "Нафтогаз України", внаслідок чого сайт і кол-центр компанії не працюють.

Про це "Нафтогаз" повідомив у Telegram.

"Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії", - сказано в повідомленні.

Про терміни відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково.

Крім того, про збій в IT-системах заявила "Укрпошта". Відділення наразі можуть лише видавати посилки та приймати платежі, інші послуги обіцяють відновити згодом.

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"Укртрансбезпека" повідомила, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки". Роботу системи обіцяють відновити найближчим часом.

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Як вказувала українська розвідка, хакери знищили 280 серверів. Обсяг знищеної інформації - близько 2 петабайт даних, а вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів.