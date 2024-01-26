Туреччина повністю схвалила вступ Швеції до НАТО. Протокол щодо членства країни в Альянсі, ухвалений парламентом Туреччини і підписаний турецьким президентом Реджепом Ердоганом, набув чинності з моменту його публікації в офіційному віснику 25 січня.

Це підтвердив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у соцмережі X.

Таким чином через понад півтора роки очікування Швеція стала на ще один крок ближче до повноцінного членства в НАТО. Наразі єдиною державою, яка досі не ратифікувала вступ країни в Альянс, залишилася Угорщина.

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Турецький лідер вніс до парламенту протокол щодо ратифікації ще у жовтні 2023 року. Втім, тривалий час жодних зрушень не було у зв'язку з тим, що Анкара наполягала на наданні їй можливості закуповувати американські винищувачі F-16.

Цього тижня президент США Джо Байден направив листа очільникам ключових комітетів Конгресу, в якому повідомив про свій намір офіційно розпочати процес продажу літаків F-16 Туреччині, щойно Анкара ратифікує заявку Швеції щодо членства в НАТО.

Тим часом Будапешт, який обіцяв не бути останньою державою у процесі вступу Швеції до Альянсу, не поспішає. Днями угорські парламентарі відмовилися збиратися на позачергове засідання, аби розглянути протокол щодо вступу Швеції до НАТО.

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Нагадаємо, очільник МЗС Швеції не виключає надання Україні літаків Gripen після вступу країни в НАТО.