Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує народним депутатам і державним службовцям пройти військові навчання.

Про це повідомляє видання LB.

Арахамія вважає, що депутати й посадовці мають проходити військові навчання на загальних умовах з іншими українцями.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії (пленарних засідань у Раді, - ред.) в учебці. Це буде парт-тайм", - сказав нардеп.

На його думку, українцям потрібно пояснити, як проходить мобілізація. Як зауважив Арахамія, багато хто вважає, що після отримання повістки і проходження військово-лікарської комісії відразу відправляють в "учебку" (навчальний центр), де немає достатньої підготовки, а потім - на фронт.

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Водночас голова фракції СН констатував, що нині єдності в українському парламенті немає, а країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

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"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату", - розповів Арахамія.

Наразі Рада налічує 401 народного депутата.

"Ще одну людину ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи", - сказав Арахамія.

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За його словами, в інших фракціях і партіях теж є депутати, які хочуть піти.

Зважаючи на це, керівництво СН вирішило, що фракція не буде голосувати за складання мандатів.

"Тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за якими ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", - підсумував голова президентської фракції.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вся історія про мобілізацію – це, перш за все, питання справедливості.

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Військові, які з першого дня війни захищають Батьківщину, заслуговують на те, аби їх замінили. Натомість всі інші люди мають знати куди, як надовго їх мобілізують, і мають бути впевнені, що їх навчать та забезпечать усім необхідним, наголосив голова держави.