Двоє дорослих та підліток постраждали внаслідок нічного обстрілу Мирнограду на Донеччині.

Російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву міста.

На момент атаки постраждалі були у власних домівках.

«Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму», - повідомили в прокуратурі області.

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Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.

Наслідки обстрілу Мирнограду.

Загалом протягом доби росіяни обстріляли 5 населених пунктів області.

«Армія рф зосередила вогонь на 5 населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, селищі Очеретине, селі Сокіл. Ворожі війська гатили з ОТРК «Іскандер», РСЗВ «Ураган», артилерії, танків», - повідомили в поліції.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Пошкоджено 7 цивільних об’єктів - 4 житлових будинки, підприємство, котельня та газопровід.

Наслідки обстрілу Донеччини.

Напередодні стало відомо ще про 5 жертв росіян, які загинули раніше в Нью-Йорку.

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Сталося це 15 січня. Тоді армія РФ скинула на триповерхівку дві керовані авіабомби. Троє людей були поранені, а п'ятеро опинилися під завалами.