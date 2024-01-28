Двоє дорослих та підліток постраждали внаслідок нічного обстрілу Мирнограду на Донеччині.
Російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву міста.
На момент атаки постраждалі були у власних домівках.
«Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму», - повідомили в прокуратурі області.
Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.
Наслідки обстрілу Мирнограду.
Загалом протягом доби росіяни обстріляли 5 населених пунктів області.
«Армія рф зосередила вогонь на 5 населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, селищі Очеретине, селі Сокіл. Ворожі війська гатили з ОТРК «Іскандер», РСЗВ «Ураган», артилерії, танків», - повідомили в поліції.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Пошкоджено 7 цивільних об’єктів - 4 житлових будинки, підприємство, котельня та газопровід.
Наслідки обстрілу Донеччини.
Напередодні стало відомо ще про 5 жертв росіян, які загинули раніше в Нью-Йорку.
Сталося це 15 січня. Тоді армія РФ скинула на триповерхівку дві керовані авіабомби. Троє людей були поранені, а п'ятеро опинилися під завалами.
Раніше аналітики ISW повідомляли, що російські війська посилюють артилерійські удари на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і намагаються просуватися на цих ділянках фронту.
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