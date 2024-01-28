Двоє дорослих та підліток постраждали внаслідок нічного обстрілу Мирнограду на Донеччині.

Російські війська завдали ракетного удару по житловому масиву міста.

На момент атаки постраждалі були у власних домівках. 

«Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму», - повідомили в прокуратурі області. 

Advertisement

Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.

Наслідки обстрілу Мирнограду. 

Загалом протягом доби росіяни обстріляли 5 населених пунктів області. 

«Армія рф зосередила вогонь на 5 населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, селищі Очеретине, селі Сокіл. Ворожі війська гатили з ОТРК «Іскандер», РСЗВ «Ураган», артилерії, танків», - повідомили в поліції.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Пошкоджено 7 цивільних об’єктів - 4 житлових будинки, підприємство, котельня та газопровід. 

Наслідки обстрілу Донеччини. 

Напередодні стало відомо ще про 5 жертв росіян, які загинули раніше в Нью-Йорку.

Advertisement

Сталося це 15 січня. Тоді армія РФ скинула на триповерхівку дві керовані авіабомби. Троє людей були поранені, а п'ятеро опинилися під завалами.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російські війська посилюють артилерійські удари на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і намагаються просуватися на цих ділянках фронту. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
8 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
11 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
12 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній На Куп'янському напрямку збільшилася інтенсивність боїв
Далі » Роздуми про уроки історичних подій 22-го січня 1918 і 1919 років