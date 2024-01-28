Російські війська посилюють артилерійські удари на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і намагаються просуватися на цих ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики пишуть, що нещодавно російські війська підтвердили просування поблизу Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що армія РФ мала рух вперед на захід від Синьківки.

Позиційні бої тривали біля Синьківки, Стельмахівки, Табаївки та Берестового, а також на південний схід від Куп’янська. Найінтенсивніші бойові дії на Куп'янському напрямку відбуваються в районах Синьківки та Табаївки.

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За даними ISW, російські війська також підтвердили наступ у районі Кремінної на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри за 27 січня показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Макіївки й на захід від Діброви.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Також фахівці ISW пишуть про просування росіян на захід від Бахмута. Напередодні армія РФ продовжила тут бойові дії.

Тривають позиційні бої й на Авдіївському напрямку.

«Російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі», - пишуть аналітики.