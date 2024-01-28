Російські війська посилюють артилерійські удари на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і намагаються просуватися на цих ділянках фронту.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Аналітики пишуть, що нещодавно російські війська підтвердили просування поблизу Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що армія РФ мала рух вперед на захід від Синьківки.
Позиційні бої тривали біля Синьківки, Стельмахівки, Табаївки та Берестового, а також на південний схід від Куп’янська. Найінтенсивніші бойові дії на Куп'янському напрямку відбуваються в районах Синьківки та Табаївки.
За даними ISW, російські війська також підтвердили наступ у районі Кремінної на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри за 27 січня показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Макіївки й на захід від Діброви.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Також фахівці ISW пишуть про просування росіян на захід від Бахмута. Напередодні армія РФ продовжила тут бойові дії.
Тривають позиційні бої й на Авдіївському напрямку.
«Російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі», - пишуть аналітики.
За даними Генерального штабу, найбільше атак росіян за добу відбулося на Авдіївському напрямку. Противник не припиняє спроб оточити Авдіївку.
«Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області», - йдеться у ранковому зведенні.
На Мар’їнському напрямку українські воїни стримують росіян неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 14 ворожих штурмів.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
Напередодні керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські війська відновили інтенсивність наступальних дій під Куп'янськом. А в Сухопутних військах ЗСУ запевнили, що загрози для нового наступу росіян на Харків наразі немає.
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