Україна виграла б війну швидше, якби могла бити по території Росії західною зброєю. Так вважає командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

У командувача запитали чи зможе Україна швидше перемогти, якщо Захід дозволить обстрілювати російські території наданою зброєю.

«Чим швидше Збройні Сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника, тим швидше ми переможемо», - відповів Неїжпапа.

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Він переконаний - якби у застосуванні західної зброї не було обмежень, хід бойових дій мав би зовсім інший характер.

«Якби Україна мала певні види далекобійного озброєння, котре можна застосовувати вглиб території РФ, то противник поводився б по-іншому, зокрема і на полі бою», - зауважив командувач.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Sky News зазначає, що Велика Британія, США та інші союзники погодилися надати Україні далекобійні ракети лише минулого року. Українські військові використовують їх для ураження цілей на окупованих Росією територіях України, але не в глибині РФ.

Олексій Неїжпапа зазначив, що Росія аналізує та знає бойові можливості України. Тому «реагує на наші дії».

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«Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить», - додав командувач Військово-морських сил.