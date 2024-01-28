Крім обстрілів прикордонних регіонів, росіяни намагаються використовувати там свої диверсійно-розвідувальні групи.

Найбільшу активність російських ДРГ прикордонники фіксують на Сумщині.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Ворожі диверсанти також намагаються пройти на територію Харківщини.

«Найбільше таких спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність і на Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівській області», - сказав Демченко в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи загрожують не лише українським військовим, а й мирним жителям.

Напередодні біля кордону російська ДРГ розстріляла двох людей на Сумщині. Це були брат і сестра, які їхали на автівці.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Сталося це по дорозі між двома селами Хотінської громади Сумського району.