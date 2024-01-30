Третій щорічний Український тиждень розпочався 29 січня і триватиме до 3 лютого. Його цільовою аудиторією стануть консервативні американці, республіканці, помірні демократи, протестантська громада.

«За ці сім днів українські та американські лідери обговорюватимуть посилення співпраці та можливостей релігійного, політичного та бізнесового партнерства. Низка подій стане платформою релігійної адвокації між Україною та Сполученими Штатами», – йдеться у офіційному пресанонсі Тижня, який отримав Kyiv Post.

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“Це заклик до консервативних американців підтримувати Україну. Ми намагаємось достукатись до тих, кому важливі цінності Америки – це американські можновладці: маю на увазі Конгрес, Сенат, Білий Дім, релігійні центри та релігійни еліти червоних штатів. Цьогоріч ми також намагаємось максимально долучити до адвокації українського питання нашу молоду діаспору: активних людей, які приїхали у США 30 років тому та працюють на американській землі на благо України”, – каже організатор заходу, народний депутат України попередніх скликань Павло Унгурян.

Відомо, що на сім днів заплановано більше 150 зустрічей на різних рівнях: частина буде відкритою для публіки, частина – закритою. Головна мета – паритетна робота України спільно зі Сполученими Штатами та стратегічна консультація для України.

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“Тиждень України у Вашингтоні і Молитовний сніданок надважливі для нас щороку, і тим паче у такі нелегкі часи, як зараз. Американські релігійні лідери, політики, освітяни, громадські діячі і прості громадяни мають зустрічатися з постраждалими від цієї кривавої війни не лише на шпальтах газет та сторінках вебсайтів. Бегрішні діти, які втратили батьків, військові після поранень, які дивом вижили на полі бою, переселенці, які тепер не мають ні дому, ні рідного міста, бо його стерла з лиця землі Росія — це найкращі проповідники того, наскільки нам потрібна допомога США” – каже про Український тиждень у Вашингтоні один із учасників, народний депутат України Мар'ян Заблоцький.

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Серед оголошених учасників тижня – військові капелани, які матимуть панель під час релігійного саміту. Це пастори, які рятують українських воїнів на полі бою, проводять роботу з сім'ями та пораненими військовими. Також на заходах будуть присутні українські військові, які були поранені на полі бою, проходять лікування та протезування. Це, зокрема, поранений Герой України Роман Городенський, який нині лікується та потребує допомоги.

За Save Ukraine – однієї з найбільших організацій, яка опікується підтримкою дітей та сімей, які постраждали від російської агресії, на одній з панелей Українського тижня у Вашингтоні виступатимуть діти, які були депортовані до Росії після окупації та повернулись до України. Зокрема, це Ростислав Лавров, Єлизавета Бацура, Денис Бережний, Ксеня і Сергій Колдіни, Даяна Аріпова.

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Також під час Українського тижня у Вашингтоні заплановані ще дві великі панелі: гуманітарна та економічна, де обговорюватимуться питання інвестицій в Україну та заморожених російських активів, які мають бути спрямовані на відбудову України.

Серед інших, знаковими подіями на Українському тижні у Вашингтоні 2024 будуть: прес-конференція у Конгресі США, Форум військового капеланства, Зустріч української спільноти, гуманітарний форум Україна-Америка, інвестиційний форум та Форум відновлення України, виставка фотографій християнських церков, зруйнованих Росією, і гала-концерт "Разом до перемоги".

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Більше інформації про подію на сайті, а також на Facebook, Instagram, Twitter та LinkedIn.