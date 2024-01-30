Президент США Джо Байден найближчим часом може санкціонувати військові дії США на Близькому Сході. Серед запропонованих Пентагоном відповідей як символічні, так і жорстко каральні, передає Sky News.

«Президент сподівається, що його вибір у найближчі години стримає будь-яку ескалацію ситуації. Це може призвести до зворотного результату. Він міг би напасти на відповідальну за це (удар по базі США в Йорданії — ред.) групу, але багато хто вважає це слабким кроком і не зачіпає суть проблеми, а саме покровителів групи в Ірані. У списку варіантів Пентагону також є дії проти Корпусу вартових ісламської революції в регіоні за межами Ірану або напад на іранські об'єкти в межах його кордонів», — пише видання.

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Пентагон припускає, що до атаки дрона на американські війська в Йорданії причетне Катаїб Хезболли — близьке до Ірану елітне іракське збройне угруповання.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідь може бути «багаторівневою, поетапною та тривати протягом довгострокових термінів».

Прес-секретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що США зроблять усе необхідне для захисту своїх сил.

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Хоча адміністрація Байдена й шукає «досить жорстку» відповідь, яка стримає Іран і його прихильників, вони «не прагнуть вплутуватися в більш масштабний конфлікт», розпалюючи прямі військові дії.

При цьому, американські чиновники повідомляють, що серед варіантів «відповідей», що обговорюються Байденом та його командою з національної безпеки є удари по цілях у Сирії, Іраку та Ірані.

Ситуація почала загострюватися, коли 28 січня США заявили про атаку безпілотного літального апарату на американські сили, які дислокуються на північному сході Йорданії. В результаті удару загинули троє американських військовослужбовців і понад 30 солдатів були поранені.

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Wall Street Journal повідомив, що США не змогли зупинити цю атаку через те, що їхня ППО переплутала ворожий безпілотник із американським.

Наступного дня, 29 січня, хусити, які контролюють більшу частину північного Ємену, завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу єменського узбережжя, інформує Сіньхуа.

Ракета була запущена по передовій опорній плавучій базі «Льюїс Пуллер» в Аденській затоці. Судно надавало логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

Військовий прес-секретар єменських хуситів Яхья Сареа заявив, що вони продовжуватимуть атакувати ізраїльські кораблі або ті, які прямують до Ізраїлю, доки Ізраїль не припинить свою блокаду сектору Гази.

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У відповідь США та Велика Британія завдали кількох повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

Зростаюча напруга на Близькому Сході: що відомо

Свої напади на судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці хусити активізували з моменту початку військового конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом у жовтні 2023 року. Спочатку вони були націлені на судна, пов'язані з Ізраїлем, але згодом розширили атаки й на британські та американські кораблі.

Цього місяця США назвали групу хуситів «глобальною терористичною організацією» та разом із Великою Британією здійснили кілька серій авіаударів по їхніх позиціях, аби запобігти подальшим нападам на судноплавство та захистити світову торгівлю, але хусити все одно продовжують атакувати кораблі.

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28 січня, за повідомленням The Sun, у Червоному морі вони атакували британський військовий корабель HMS Diamond.

За день цього, 27 січня, єменські хусити атакували інший корабель, повʼязаний з Великою Британією — нафтовий танкер Marlin Luanda. Він перебував в Аденській затоці та перевозив нафтопродукти російського походження. Внаслідок цього на борту спалахнула пожежа, але ніхто не постраждав, повідомила BBC.

18 січня хусити здійснили атаку на американський Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети, які впали у воду поблизу судна.

Це сталося у відповідь на десятки американських та британських ударів по Ємену 12 січня та захоплення військово-морськими силами США судна біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів у Ємені. Це, своєю чергою, стало першою конфіскацією компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна в Червоному морі 19 листопада 2023 року.