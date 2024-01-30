Кремль дав вказівку прикордонній службі ФСБ посилити контррозвідувальний режим на адміністративній межі тимчасово окупованої території Криму та Херсонської області.

Про це інформує Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, особливу увагу росіяни приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами.

Даний напрямок забезпечує підтримку угруповання військ на окупованій території Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Advertisement

"Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, ці об’єкти російські спецслужби використовували для проведення "фільтраційних заходів" стосовно цивільного населення.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На цей момент вони додатково обладнали пункт пропуску "Чонгар" системою сканування та моніторингу автомобілів з використанням рентгену.

"Ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка", - йдеться у повідомленні.

Advertisement

ЦНС закликає громадян бути особливо обережними при перетині даних пунктів пропуску.

Нагадаємо, українські партизани продовжують свою активну діяльність на тимчасово окупованому півострові Крим та навіть розширюють свою агентуру для майбутніх операцій.