Кабінет міністрів не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими.

Відповідну заяву прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, уряд продовжує підтримувати українські родини та зберігає "пільговий тариф на електроенергію для населення", який залишається на рівні 2,64 гривні за кВт/год.

"Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - зауважив він.

Очільник уряду додав, що на сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується.

Advertisement

"Після того, як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E", - розповів Шмигаль.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води. Зокрема, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн за кВт/год до 2,64 грн за кВт/год.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Раніше Державна служба статистики підрахувала, що середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні торік зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію майже на 70%.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
8 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
9 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Майже половину від прибутку банки мають сплатити як податок за 2023 рік
10 годин тому
Майже половину від прибутку банки мають сплатити як податок за 2023 рік
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Українські полярники показали зелене антарктичне літо
Далі » Росіяни бояться нових "диверсій" у Криму та вводять жорсткі фільтраційні заходи