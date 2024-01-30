Кабінет міністрів не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими.

Відповідну заяву прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, уряд продовжує підтримувати українські родини та зберігає "пільговий тариф на електроенергію для населення", який залишається на рівні 2,64 гривні за кВт/год.

"Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - зауважив він.

Очільник уряду додав, що на сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується.

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"Після того, як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації з мережею ENTSO-E", - розповів Шмигаль.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води. Зокрема, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн за кВт/год до 2,64 грн за кВт/год.

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Раніше Державна служба статистики підрахувала, що середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні торік зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію майже на 70%.