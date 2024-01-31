Про це з посиланням на джерела пише британське видання The Times.

За даними видання, 29 січня генерала Залужного викликали на особисту зустріч із президентом Зеленським, під час якої він сказав його радникам, що «їхні оцінки військової ситуації радше позитивні, ніж реалістичні».

Після цього, джерела The Times повідомили, що Залужний повернувся в свій офіс і заявив своїм заступникам, що «збирає речі».

Згодом занепокоєння ситуацією висловило вище командування ЗСУ, а також міжнародні партнери, в тому числі США та Велика Британія.

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Тож Зеленський був змушений «скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів», — йдеться у матеріалі The Times.

Видання зауважує, що протистояння політичного та військового керівництва країни створює для правлячої команди проблеми, зокрема на зовнішньому контурі.

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«Зеленський має зрозуміти, що військові довіряють Залужному і, якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, йому потрібно навчитися довіряти й Залужному», — цитує газета «довірену особу» головнокомандувача.

За день до цього, 30 січня, видання The Economist опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що Зеленський, повідомивши генералу Залужному про майбутню відставку, запропонував йому посаду секретаря РНБО. Проте Залужний відмовився від такої пропозиції.