Німеччина оголосила про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на інформацію уряду ФРН.



Чергова партія допомоги містить:

24 бронетранспортери (раніше ЗСУ вже отримали стільки ж)

4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (раніше вже передали таких 69 одиниць)

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14 одиниць)

3 танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19)

14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11).

Також у цьому пакеті: ракети для систем ППО IRIS-T, понад тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, система морського протимінного захисту, система відеоспостереження Satcom (загалом таких надано 2 одиниці), 4 автомобілі для прикордонної служби (на додачу до 248 отриманих раніше), 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що допомога Україні від союзників впала до найнижчого рівня від січня 2022 року.