Про це повідомляє The Guardian.

Відповідну заяву зробили у комітеті Палати лордів з європейських питань парламенту Великої Британії. Члени комітету назвали «незрозумілим» те, що уряд досі не направив 2,5 мільярда фунтів стерлінгів Україні майже через два роки після того, як було узгоджено продаж.

«Невиконана обіцянка, яку Абрамович дав під час продажу футбольного клубу «Челсі», погано відбивається на ньому та уряді через те, що вони не наполягали на більш обов'язкових зобов'язаннях. Ми закликаємо уряд використати всі доступні правові важелі для швидкого виходу з глухого кута, щоб Україна могла отримати таку необхідну, обіцяну та давно очікувану допомогу», — наголосив глава комітету Пітер Рікеттс.

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У Міністерстві закордонних справ Британії зауважують, що гроші від продажу «Челсі» залишаються замороженими на банківському рахунку через суперечку між Романом Абрамовичем та урядом щодо того, як саме ці гроші можна витратити.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Наразі незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу цими грошима. Після цього потрібно буде подати заявку на ліцензію, щоб переказати кошти до фонду.

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Як зазначає видання, суперечка полягала у тому, що Абрамович хоче, аби кошти пішли «всім жертвам конфлікту в Україні та його наслідкам». У той час, як британський уряд наполягає, щоб гроші були витрачені саме на гуманітарні цілі в Україні.

Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович придбав футбольний клуб «Челсі» влітку 2003 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його усунули з посади директора через санкції та зв'язки з диктатором Володимиром Путіним.

Тоді на початку березня 2022 року Абрамович оголосив про продаж «Челсі», зазначивши, що вилучені кошти підуть у фонд допомоги Україні.

Вже у травні олігарх продав футбольний клуб за 5,4 мільярди доларів. Утім гроші з продажу досі не надійшли в Україну.