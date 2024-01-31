Під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова з генеральним інспектором Міноборони США Робертом Сторчем у Києві, Україна та Сполучені Штати підписали Меморандум щодо контролю за використанням допомоги, яку Україні надають західні партнери.

Про це повідомляє пресслужба українського міністерства оборони.

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", - заявив міністр Умєров.

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За словами очільника Міноборони, сторони обговорили інституційні трансформації, що тривають в українському відомстві. Зокрема, щодо впровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

В межах зустрічі Головна інспекція українського Міноборони та Офіс Генерального інспектора Пентагону підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого документ передбачає:

обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;

проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.

Нагадаємо, США не виявили жодних ознак корупції щодо зброї та техніки, яку передали Україні.