Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав помилкою та катастрофою рішення Міжнародного суду ООН у частині звинувачень Росії у фінансуванні тероризму.
Йдеться про рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 року, де РФ було висунуто звинувачення в порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму.
У ГУР нагадали, що згідно з трактуванням Суду, Росію не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК «Бук», яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.
Тобто Росію нібито неможливо звинуватити у спонсорстві тероризму, адже прямого переказу коштів для закупівлі зброї зафіксовано не було.
«Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою», - сказав Буданов.
Кирило Буданов вважає, що невизнання очевидних фактів матиме важливі наслідки.
Мовляв, Росія може вільно роздавати терористам ЗРК замість грошей для збиття цивільних цілей.
«[Виходить] якщо держава-агресор дасть [бойовикам-терористам] ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний «Боїнг», то, в принципі, це не буде тероризмом», - пояснив керівник ГУР МО.
17 липня 2014 року росіяни збили пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області.
На борту літака було 298 осіб. Усі вони загинули.
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