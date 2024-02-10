Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав помилкою та катастрофою рішення Міжнародного суду ООН у частині звинувачень Росії у фінансуванні тероризму.

Йдеться про рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 року, де РФ було висунуто звинувачення в порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму.

У ГУР нагадали, що згідно з трактуванням Суду, Росію не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК «Бук», яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.

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Тобто Росію нібито неможливо звинуватити у спонсорстві тероризму, адже прямого переказу коштів для закупівлі зброї зафіксовано не було.

«Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою», - сказав Буданов.

Кирило Буданов вважає, що невизнання очевидних фактів матиме важливі наслідки.

Мовляв, Росія може вільно роздавати терористам ЗРК замість грошей для збиття цивільних цілей.

«[Виходить] якщо держава-агресор дасть [бойовикам-терористам] ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний «Боїнг», то, в принципі, це не буде тероризмом», - пояснив керівник ГУР МО.