«На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», - повідомили в ДПСУ.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Напередодні польські фермери частково обмежили рух вантажівок на трьох пунктах пропуску.

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Перед пунктом «Медика» протестували близько ста людей.

Також аграрії перекрили рух біля «Гребенного». Там протестувальники обіцяли пропускати по 2 фури на годину в обидва напрямки. Водночас для легковиків та автобусів рух не обмежували.

Ускладненим також був проїзд через «Дорогуськ». Через цей пункт пропуску учасники акції мали намір пропускати лише по одній фурі щогодини.

Станом на ранок суботи у чергах на українсько-польському кордоні стояло 1300 вантажівок. Найбільше - навпроти пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

У ДПСУ кажуть про збільшення черги з фур до «Краківця». Даний пункт не блокується, тому водії обирали цей напрямок.

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«Станом на ранок навпроти «Краківця» у бік України на території Польщі в чергах перебуває трохи більше як 800 вантажних транспортних засобів», - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.