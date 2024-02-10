Російські військові все частіше використовують термінали Starlink на своїх позиціях.

Про це пише Мілітарний.

За даними видання, окупанти купують системи через треті країни та на підставних осіб.

Мілітарний посилається на інженера Олега Куткова, який займається «старлінками» для українських військових.

«Відстежити і прикрити ці схеми неможливо, т.к. наші волонтери так само по всіх країнах “пилососять” термінали і так само оплачують з різних карт», - розповідає Олег Кутков.

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Зазначається, що з російської сторони термінали працюють тільки на окупованих територіях України.

Термінал Starlink на російській позиції в окупованій частині України. Фото: defenseone.com

Видання пояснює, що у 20 кілометровій зоні на передовій неможливо розрізнити, якій стороні належить термінал. Чим і користуються росіяни.

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«Тому або працюють усі, або не працює ніхто», - зазначив Олег Кутков.

За його словами, зараз з'явилося багато скарг на стабільність зв’язку та швидкість на передовій. Усе тому, що в одній зоні сконцентрована велика кількість терміналів.

Компанія SpaceX, яка забезпечує роботу Starlink, заперечила, що веде будь-які справи з РФ чи її військовими.

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«Starlink не активний у Росії, тобто сервіс не працюватиме у цій країні. SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не постачала обладнання до Росії», - зазначили у компанії.