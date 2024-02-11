Президент Володимир Зеленський представив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Про це він сказав у своєму зверненні.

«Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», - сказав глава держави.

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Заступниками головкома Олександра Сирського стали:

полковник Вадим Сухаревський . Він відповідатиме за напрямок безпілотних систем і розвиток застосування дронів;

. Він відповідатиме за напрямок безпілотних систем і розвиток застосування дронів; полковник Андрій Лебеденко. Його напрямок - це інновації, технологічний компонент армії та бойових систем.

«Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями. Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів», - пояснив кадрові призначення президент.

Більше по темі Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Герой України (відео) Згідно з текстом указів, звання присвоєні "за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Заступниками начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича стали: