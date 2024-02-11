Президент Володимир Зеленський представив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
Про це він сказав у своєму зверненні.
«Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», - сказав глава держави.
Заступниками головкома Олександра Сирського стали:
- полковник Вадим Сухаревський. Він відповідатиме за напрямок безпілотних систем і розвиток застосування дронів;
- полковник Андрій Лебеденко. Його напрямок - це інновації, технологічний компонент армії та бойових систем.
«Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями. Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів», - пояснив кадрові призначення президент.
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Заступниками начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича стали:
- бригадний генерал Володимир Горбатюк. Відповідатиме за оперативну роботу, роботу штабів, планування та управління;
- бригадний генерал генерала Олексій Шевченко. Займатиметься логістикою;
- бригадний генерал Михайло Драпатий. Опікуватиметься підготовкою та тренуванням військових.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив досвід та знання новопризначених заступників.
Напередодні президент Володимир Зеленський провів наради з оновленою командою у військовому керівництві.
У суботу Уряд звільнив першого заступника Міністра оборони Олександра Павлюка.
Офіційно - через перехід на іншу роботу. Про яку саме посаду йдеться - наразі невідомо.
ЗМІ пишуть, що Олександр Павлюк може стати командувачем Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.
Цього тижня глава держави змінив Головнокомандувача та призначив нового начальника Генштабу.
Також Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та РНБО та ввів до їх складу Олександра Сирського замість Валерія Залужного.
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