Загальний огляд:

Міністр оборони США пропустить переговори щодо допомоги Україні в Брюсселі через медичну процедуру

Близько чверті мільйона будинків зруйновано, йдеться в доповіді Київської Школи Економіки

Українські підрозділи досягли успіхів у західних районах Запорізької області

Хезболла навчає росіян керувати іранськими безпілотниками

Республіканська партія захищає Трампа, який сказав Росії, що вона повинна атакувати членів НАТО, які порушують правила

Підрозділи ЗСУ просунулися вперед на позиціях навколо Донецька

Голову Міноборони США і надійного союзника Києва прооперували, він пропустить засідання НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін переніс операцію, пов'язану з раком простати, повідомили лікарі в понеділок, і відтак він буде змушений пропустити поїздку до Брюсселя для обговорення допомоги Україні.

70-річний Остін — вірний союзник Києва в адміністрації президента Джо Байдена, але Пентагон заявив, що через госпіталізацію він не зможе взяти участь у майбутньому засіданні Контактної групи з питань оборони України, яка організовує військову допомогу Україні.

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Минулими вихідними Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді. Раніше він вибачився за те, що "потрапив під сильний політичний вогонь через те, що не розголошував [свій стан]", повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). "Було розпочато кілька розслідувань того, як працює командний ланцюг США, коли вищі посадові особи стають недієздатними".

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Київська школа економіки повідомляє про $155 млрд збитків від війни

У звіті Київської школи економіки загальна сума збитків, завданих цивільній інфраструктурі України під час війни, оцінюється в 155 мільярдів доларів США.

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Найбільшою статтею в таблиці є приватне житло, яке потерпає від регулярних російських атак, з оцінкою завданих збитків у 58,9 мільярда доларів США. Більша частина цієї цифри припадає на окремі сімейні будинки, яких налічується близько 222 000, ще 27 000 квартир і 526 гуртожитків були зруйновані.

Більшість зруйнованої житлової нерухомості задокументовано в Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

Збитки, завдані українському бізнесу, оцінюються в $13,1 млрд, йдеться у звіті. Енергетика ($9 млрд) і сільське господарство ($8,7 млрд) очолили список, що не дивно, оскільки Москва стратегічно атакувала ці дві галузі протягом усього свого повномасштабного вторгнення, намагаючись підірвати основний експорт України і заморозити населення в зимовий період.

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Оперативна ситуація в Запорізькій області

Війська Збройних сил України (ЗСУ) досягли підтверджених успіхів у західних районах Запорізької області, повідомив у понеділок Інститут вивчення війни (ISW).

Опубліковані в понеділок геолокаційні кадри, схоже, свідчать про те, що українські сили досягли успіхів західніше П'ятихаток (28 км на північний захід від Роботиного) поблизу Кам'янського, хоча, як додали в аналітичному центрі, це могло статися трохи раніше.

Російський військовий блогер також стверджував, що російські війська просунулися біля Новопрокопівки (південніше Роботиного), але ISW зазначив, що не знайшов візуального підтвердження цієї заяви.

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Аналітичний центр заявляє, що проіранські бойовики тренують росіян на безпілотниках "Шахед"

У понеділок ISW повідомив, що ліванські солдати, які воюють на боці підтримуваної Іраном терористичної організації "Хезболла", навчають російських військових використанню безпілотників іранського виробництва.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) заявило, що як ліванські бойовики "Хезболли", так і представники Республіканської гвардії Ірану навчають російських операторів користуватися безпілотниками Shahed-136/-131, Ababil-3 і Qods Raab 85, і що "навчанням керує ліванський командир Камаль Абу Садік", — пише ISW.

Аналітики центру стверджують, що російські та підтримувані Іраном групи тренуються на авіабазі Шайрат – другій за величиною іранській авіабазі в сирійській провінції Хомс, і що раніше вони проводили тренування російських військ на безпілотниках іранського виробництва на підконтрольному Росії військовому аеродромі Пальміри, що також знаходиться в Сирії.