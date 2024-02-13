Загальний огляд:
- Міністр оборони США пропустить переговори щодо допомоги Україні в Брюсселі через медичну процедуру
- Близько чверті мільйона будинків зруйновано, йдеться в доповіді Київської Школи Економіки
- Українські підрозділи досягли успіхів у західних районах Запорізької області
- Хезболла навчає росіян керувати іранськими безпілотниками
- Республіканська партія захищає Трампа, який сказав Росії, що вона повинна атакувати членів НАТО, які порушують правила
- Підрозділи ЗСУ просунулися вперед на позиціях навколо Донецька
Голову Міноборони США і надійного союзника Києва прооперували, він пропустить засідання НАТО
Міністр оборони США Ллойд Остін переніс операцію, пов'язану з раком простати, повідомили лікарі в понеділок, і відтак він буде змушений пропустити поїздку до Брюсселя для обговорення допомоги Україні.
70-річний Остін — вірний союзник Києва в адміністрації президента Джо Байдена, але Пентагон заявив, що через госпіталізацію він не зможе взяти участь у майбутньому засіданні Контактної групи з питань оборони України, яка організовує військову допомогу Україні.
Минулими вихідними Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді. Раніше він вибачився за те, що "потрапив під сильний політичний вогонь через те, що не розголошував [свій стан]", повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). "Було розпочато кілька розслідувань того, як працює командний ланцюг США, коли вищі посадові особи стають недієздатними".
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київська школа економіки повідомляє про $155 млрд збитків від війни
У звіті Київської школи економіки загальна сума збитків, завданих цивільній інфраструктурі України під час війни, оцінюється в 155 мільярдів доларів США.
Найбільшою статтею в таблиці є приватне житло, яке потерпає від регулярних російських атак, з оцінкою завданих збитків у 58,9 мільярда доларів США. Більша частина цієї цифри припадає на окремі сімейні будинки, яких налічується близько 222 000, ще 27 000 квартир і 526 гуртожитків були зруйновані.
Більшість зруйнованої житлової нерухомості задокументовано в Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.
Збитки, завдані українському бізнесу, оцінюються в $13,1 млрд, йдеться у звіті. Енергетика ($9 млрд) і сільське господарство ($8,7 млрд) очолили список, що не дивно, оскільки Москва стратегічно атакувала ці дві галузі протягом усього свого повномасштабного вторгнення, намагаючись підірвати основний експорт України і заморозити населення в зимовий період.
Оперативна ситуація в Запорізькій області
Війська Збройних сил України (ЗСУ) досягли підтверджених успіхів у західних районах Запорізької області, повідомив у понеділок Інститут вивчення війни (ISW).
Опубліковані в понеділок геолокаційні кадри, схоже, свідчать про те, що українські сили досягли успіхів західніше П'ятихаток (28 км на північний захід від Роботиного) поблизу Кам'янського, хоча, як додали в аналітичному центрі, це могло статися трохи раніше.
Російський військовий блогер також стверджував, що російські війська просунулися біля Новопрокопівки (південніше Роботиного), але ISW зазначив, що не знайшов візуального підтвердження цієї заяви.
Аналітичний центр заявляє, що проіранські бойовики тренують росіян на безпілотниках "Шахед"
У понеділок ISW повідомив, що ліванські солдати, які воюють на боці підтримуваної Іраном терористичної організації "Хезболла", навчають російських військових використанню безпілотників іранського виробництва.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) заявило, що як ліванські бойовики "Хезболли", так і представники Республіканської гвардії Ірану навчають російських операторів користуватися безпілотниками Shahed-136/-131, Ababil-3 і Qods Raab 85, і що "навчанням керує ліванський командир Камаль Абу Садік", — пише ISW.
Аналітики центру стверджують, що російські та підтримувані Іраном групи тренуються на авіабазі Шайрат – другій за величиною іранській авіабазі в сирійській провінції Хомс, і що раніше вони проводили тренування російських військ на безпілотниках іранського виробництва на підконтрольному Росії військовому аеродромі Пальміри, що також знаходиться в Сирії.
Israeli missiles hit Iran-backed militias' warehouse in Homs. https://t.co/0WkP6P6JAZ https://t.co/HopGLGmPky pic.twitter.com/jtdIfHIDdG— Levent Kemal (@leventkemaI) February 6, 2024
Сенатори-республіканці підтримали Трампа щодо його антинатовських висловлювань
В огляді коментарів, зібраних агенцією Associated Press (AP), сенатори-республіканці захистили висловлювання кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, який заявив, що заохочуватиме Росію "робити все, що вона захоче" з членами НАТО, які не сплатили внески до альянсу.
"Я був тут, коли він був президентом. Він не підірвав і не знищив НАТО", — сказав Марко Рубіо (республіканець від штату Флорида), який працював у Сенаті більше десяти років і має солідний досвід у сфері зовнішньої допомоги.
Один з інших великих прихильників України в Сенаті, Майк Раундс (республіканець від штату Південна Дакота) сказав: "Я думаю, що буду дивитися на його дії, а не на його слова".
Різні європейські члени альянсу були особливо стурбовані, коли колишній президент США і можливий майбутній кандидат від Республіканської партії, який має історично дружні стосунки з російським диктатором Владіміром Путіним, заявив, що не буде проти, якщо Росія нападе на будь-яку країну НАТО, яка "не заплатила свою належну частку".
"Я б так не говорив, тому що я так не розмовляю, — сказав Рубіо. – Але Дональд Трамп не говорить як сенатор США, він не говорить як люди, які тут служили".
Трамп, схоже, має на увазі добровільну норму внутрішніх витрат кожної країни НАТО на оборону на рівні 2% від ВВП, а не фактичний внесок до Альянсу.
Оперативна ситуація в Донецькій області
Протягом останніх днів київські війська відновили позиції навколо Донецька, повідомляє ISW.
Підрозділи ЗСУ нещодавно досягли "незначних" успіхів на південний захід від Донецька в ході позиційних боїв на захід і південний захід від міста. Геолокаційні відеозаписи з вихідних, схоже, показують, що українські сили незначно просунулися на північний схід від Побєди (на південний захід від Донецька).
Один відомий блогер, навпаки, стверджував, що московські війська просунулися вздовж траси Т0524 Вугледар-Побєда в напрямку Побєди і захопили нові позиції безпосередньо на південь від села, хоча ці заяви поки що не підтвердилися.
Щодо особового складу росіян у цьому районі, то ISW повідомляє, що "елементи 150-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія [ЗВА], Південний військовий округ [ПдВО]), за повідомленнями, діють у напрямку Курахового на захід від Донецька; елементи 5-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус [АК] Донецької народної республіки [ДНР]), за повідомленнями, діють у напрямку Красногорівка-Георгіївка (також на захід від Донецька); у районі н.п. Побєда та Новомихайлівка (на південний захід від Донецька), за повідомленнями, діють підрозділи батальйону "Тигр" 255-го окремого мотострілецького полку (20-та гвардійська мотострілецька дивізія, 8-й АК); у районі Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), за повідомленнями, діють підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. "
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