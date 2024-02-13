Сили спеціальних операцій (ССО) за допомогою FPV-дронів ліквідували російський командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом.

Про це ССО повідомили у Telegram, оприлюднивши вражаючі кадри операції.

"Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат", - йдеться у підписі до відео.

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж безпілотного авіакомплексу (БпАК) виявив російський командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом.

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Оператори ССО вдарили по позиціях FPV-дронами.

"Втрати противника склали: близько 10 військовослужбовців вбитими; двоє військовослужбовців пораненими; вщент знищений склад з боєкомплектом", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил спеціальних операцій провели складну спецоперацію під назвою "Говерла", захопивши опорний пункт російських військ на панівній висоті.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Напрямок, де вона відбулася, не уточнювався. Однак, як наголосили в ССО, завдяки спецоперації Сили оборони України змогли покращити своє оперативно-тактичне положення.

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Раніше ССО прозвітували про знищення двох російських опорних пунктів на Запорізькому напрямку.

До цього спецпризначенці знищили спостережні пости та ліквідували п’ятьох російських військових на південному напрямку, а також опорний пункт росіян на Донецькому напрямку.