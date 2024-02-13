В Україні з початку широкомасштабної війни неопізнаними залишаються 2100 загиблих людей. За кожним фактом зникнення розпочато кримінальне провадження та тривають слідчі дії, - цитує Укрінформ інтерв'ю першого заступника голови Національної поліції та очільника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе, яке він надав виданню Цензор.НЕТ.

«З початку повномасштабної війни до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 51 тисячі громадян і 35% знайшли живими. Інші – а це як військові, так і цивільні, – поки що перебувають незрозуміло де», - повідомив Цуцкірідзе.



Правоохоронці порівнюють ДНК-зразки, які були відібрані у родичів безвісно зниклих, зі зразками тіл, які доставляються в Україну з Росії під час обмінів та ексгумуються на деокупованих територіях.



Цуцкірідзе зазначив, що під час роботи з близькими і родичами зниклих безвісти правоохоронці зіштовхнулися з проблемою, коли не можуть відібрати їхні зразки ДНК через те, що вони перебувають за кордоном.

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Для розв’язання цієї проблеми Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти осіб розпочало закордонну компанію з відбору біоматеріалу у громадян, які розшукують рідних в Україні й не мають можливості повернутися. Наразі заявки на здачу зразків ДНК подали сотні українців, котрі проживають за кордоном.

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Раніше ми писали про те, що Нацполіція, ДБР та СБУ спільно працюють над запобіганням випадків отримання хабарів за ухилення від мобілізації.