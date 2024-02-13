Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення близько 95 млрд дол. на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби, повідомляє Укрінформ із посиланням на трансляцію з голосування.



Як зазначає видання The Guardian, законодавці подолали поріг у 60 голосів для направлення законопроєкту H.R.815 до Палати представників США, яка тепер повинна його розглянути. Перш ніж президент США зможе підписати законопроєкт і він набере чинності, його повинні схвалити обидві палати Конгресу.

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Фінансовий документ передбачає 61 млрд дол. для України, 14 млрд дол. для Ізраїлю у війні проти ХАМАСу і 4,83 млрд дол. для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню для стримування агресії Китаю.

Раніше спікер нижньої палати ультраконсерватор Майк Джонсон різко розкритикував законопроєкт H.R.815. Він повторив гасла групи республіканців, які намагалися загальмувати розгляд документа в Сенаті, заявивши, що текст не містить положень про безпеку кордону і таким чином «замовчує» найгострішу проблему для Сполучених Штатів.

Зеленський подякував Сенату

У соцмережі X президент Володимир Зеленський подякував усім сенаторам США, які підтримали законопроєкт про продовження допомоги Україні.



Він зазначив, що “американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу”.