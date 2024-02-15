Загальний огляд:

Вашингтон применшує серйозність загрози розміщення російської ядерної зброї в космосі

Після зустрічі Контактної групи міністр оборони України повідомив, що надійде більше зброї

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Коаліція 40 країн на зустрічі під головуванням виписаного з лікарні міністра оборони США запевнила Київ, що допомога вже в дорозі

Після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Міністр оборони Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, що питання постачання дронів, збільшення виробництва артилерійських снарядів і надання довгоочікуваних винищувачів F-16 вирішуються «за графіком».

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Він зазначив, що вже досягнуто прогресу щодо спільного виробництва артилерійських систем і снарядів, і що передача винищувачів F-16 іде за графіком.

«Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем, – написав Умєров. – Офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Уже вісім країн приєдналися – Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія».

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Умєров додав, що офіційно розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони: «15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство», – додав Умєров.

Міністр оборони США Ллойд Остін, якого напередодні виписали з лікарні після операції, вів зустріч зі свого дому під Вашингтоном.