Загальний огляд:
- Вашингтон применшує серйозність загрози розміщення російської ядерної зброї в космосі
- Після зустрічі Контактної групи міністр оборони України повідомив, що надійде більше зброї
- “Огірки, морква і чайні пакетики”: розшифровка перехоплених російських радіоповідомлень
- Російські війська просунулись навколо Бахмута і Донецька
- Видається, що ЗСУ втрачають ініціативу на лівобережжі Дніпра
Коаліція 40 країн на зустрічі під головуванням виписаного з лікарні міністра оборони США запевнила Київ, що допомога вже в дорозі
Після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Міністр оборони Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, що питання постачання дронів, збільшення виробництва артилерійських снарядів і надання довгоочікуваних винищувачів F-16 вирішуються «за графіком».
Він зазначив, що вже досягнуто прогресу щодо спільного виробництва артилерійських систем і снарядів, і що передача винищувачів F-16 іде за графіком.
«Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем, – написав Умєров. – Офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Уже вісім країн приєдналися – Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія».
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Умєров додав, що офіційно розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони: «15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство», – додав Умєров.
Міністр оборони США Ллойд Остін, якого напередодні виписали з лікарні після операції, вів зустріч зі свого дому під Вашингтоном.
Плани Кремля розмістити ядерну зброю в космосі «становлять серйозну загрозу національній безпеці»
ABC News повідомляє, цитуючи на умовах анонімності членів Конгресу США, що Росія хоче потайки розмістити ядерну зброю в космосі.
В той же час, за словами урядовців, яких цитує New York Times, Росія ще не завершила відповідні технологічні процеси й не вивела на орбіту таку зброю.
У середу в американській столиці панувала напруга: очільники Комітету розвідки Палату представників заявили про «серйозну загрозу національній безпеці».
Голова Комітету Майкл Тернер (республіканець від штату Огайо) попередив про загрозу і закликав президента Джо Байдена «розсекретити всю інформацію стосовно цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація та наші союзники могли відкрито обговорити, як реагувати».
Член Комітету Джим Гайнз (демократ від штату Коннектикут) заявив, що «причин для паніки немає», і сказав: «Стосовно того, чи може бути розсекречено більше інформації, то це питання варте обговорення, але не публічного».
Агенція Ассошіейтед Пресс опублікувала статтю про те, як українські військові розшифровують повідомлення росіян
У середу Аssociated Press опублікувала цікаву статтю про те, як українські військові в секретному місці в Серебрянському лісництві на Луганщині розшифровують перехоплені повідомлення російських військових.
Наприклад, «Кинути п’ять пакетиків китайського чаю на 38-й апельсин» означає «вдарити п’ятьма китайськими снарядами по такій-то українській позиції». Так український солдат розшифрував переданий росіянином наказ, сидячи в підвалі будинку всього за 10 кілометрів від нього, і цим дав своїм побратимам достатньо часу, щоб підготуватися до ворожого обстрілу.
За словами солдата, мінометні міни – це «огірки», гранати – «морквини».
AP зазначає, що вже протягом століть під час воєн розшифровуються послання противника, але зараз, коли Збройним силам України бракує снарядів і ракет, для них дуже важливими є такі радіоперехоплення, збір інформації та радіоелектронна боротьба загалом.
Оперативна ситуація на лівому березі Дніпра
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на опубліковані в Telegram геолокаційні відеоматеріали, у середу московські війська зайшли в рибальське селище Кринки на лівому березі Дніпра, яке українські війська утримують уже кілька місяців.
В той же час, українські військові оглядачі, яких цитує ISW, стверджують, що Сили оборони відбили позиції в Кринках, проте ISW не знайшов цьому підтвердження.
Генштаб ЗСУ повідомив про відбиття щонайменше 7 атак росіян на лівобережжі Дніпра, які проводили підрозділи 70-ї мотопіхотної дивізії (18-а загальновійськова армія), 17-го танкового полку і 26-го мотопіхотного полку 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту, 337-го і 328-го полків 104-ї десантної дивізії, 28-го мотопіхотного полку 18-ї загальновійськової армії та 144-ї мотопіхотної бригади (40-й армійський корпус 18-ї загальновійськової армії).
Оперативна ситуація в Донецькій області
Війська окупантів також просунулись на захід від Донецька. Це підтверджують опубліковані у вівторок перевірені фото- і відеоматеріали. З них видно, що російські війська просунулися в районі західніше Мар’їнки (на захід від Донецька).
Російські блогери також повідомили про просування військ загарбників біля Новомихайлівки та Георгіївки, але ISW не має візуального підтвердження цих повідомлень.
У той же час, є підтвердження просування московських військ навколо захопленого ними міста Бахмут. Аналітики ISW звертають увагу на опубліковані цього тижня геолокаційні кадри, які свідчать про просування росіян біля Іванівського вздовж траси T0504 Костянтинівка-Бахмут (на захід від Бахмута).
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