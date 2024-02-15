Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що в ніч проти 15 лютого внаслідок атаки українськими безпілотниками в Курській області Росії спалахнула нафтобаза. Це була успішна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).
На атакованій нафтобазі “Польова” в Курській області, ймовірно, горить резервуар об'ємом 100 тонн.
Зранку в четвер російське медіа "РИА-новости" повідомило, що на нафтобазі під Курськом загорілися три резервуари, дві цистерни частково зруйновані. Про це їм розповіли в екстрених службах.
Про пожежу повідомив також губернатор області Роман Старовойт.
"Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі сталося займання на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - сказав губернатор.
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Місцева влада повідомляє, що на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи ГУ МНС Росії в Курській області та аварійно-рятувальної служби комітету регіональної безпеки Курської області.
На місці працюють 165 людей і 35 одиниць техніки.
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