Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що в ніч проти 15 лютого внаслідок атаки українськими безпілотниками в Курській області Росії спалахнула нафтобаза. Це була успішна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

На атакованій нафтобазі “Польова” в Курській області, ймовірно, горить резервуар об'ємом 100 тонн.

Зранку в четвер російське медіа "РИА-новости" повідомило, що на нафтобазі під Курськом загорілися три резервуари, дві цистерни частково зруйновані. Про це їм розповіли в екстрених службах.

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Про пожежу повідомив також губернатор області Роман Старовойт.

"Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі сталося займання на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - сказав губернатор.