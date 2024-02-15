Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що в ніч проти 15 лютого внаслідок атаки українськими безпілотниками в Курській області Росії спалахнула нафтобаза. Це була успішна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

На атакованій нафтобазі “Польова” в Курській області, ймовірно, горить резервуар об'ємом 100 тонн.

Зранку в четвер російське медіа "РИА-новости" повідомило, що на нафтобазі під Курськом загорілися три резервуари, дві цистерни частково зруйновані. Про це їм розповіли в екстрених службах.

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Про пожежу повідомив також губернатор області Роман Старовойт.

"Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі сталося займання на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - сказав губернатор.

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За словами речниці політика, його тіло забрали слідчі для проведення «дослідження».

Місцева влада повідомляє, що на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи ГУ МНС Росії в Курській області та аварійно-рятувальної служби комітету регіональної безпеки Курської області. 

На місці працюють 165 людей і 35 одиниць техніки.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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