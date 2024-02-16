У 2024 році вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні буде відбуватися під лозунгом "Залишаємося гідними своїх героїв", детальніше про заходи та що буде відбуватися в Києві.

День пам'яті героїв Небесної Сотні - дата

Кожного року 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Щоб відзначити події Євромайдану, які сталися десять років тому, в Києві запланована низка заходів — панахиди за загиблими героями, фотовиставки, екскурсії, показ документального фільму про події тих днів, а також концерт, присвячений пам'яті полеглих.



Меморіальні заходи до Дня Героїв Небесної Сотні в нашій країні відбудуться вже вдруге в умовах повномастшабної війни з Росією. Національний музей Революції гідності презентував програму подій до 13 лютого у приміщенні "Медіацентр Україна - Укрінформ" за участю тимчасового виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

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Цьогорічне гасло до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні

У 2024 році День Героїв Небесної Сотні буде проходити під лозунгом "Залишаємося гідними своїх героїв". Міністерство культури та інформаційної політики також замовило невеликий соціальний відеоролик, який буде пропонуватися для поширення в інформаційному просторі перед цим пам'ятним днем.

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"Ключовим для комплексу меморіальних подій є те гасло, яке буде у всіх заголовках та відображатиме мету всіх заходів, що цьогоріч проводитимуться до Дня Героїв Небесної Сотні. Ми повинні залишатися відданими тій пам'яті, пам'яті героїв, відданими їхньому героїзму", - сказав Карандєєв на пресконференції.

Хто такі герої Небесної Сотні?



Перші герої російсько-української війни

На дев'яту річницю Помаранчевої революції, яка була 21.11.2013 року, зібрався Євромайдан. Це було початком подій, які зараз відомі як Революція Гідності. Головною метою було повернення України на європейський шлях розвитку, вступ держави в правовий та економічний простір Європейського Союзу за допомогою укладання угоди про асоціацію з ЄС, яку відмовився підписати Віктор Янукович.

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У ніч на 30 листопада стався жорстокий розгін протестувальників. Внаслідок зіткнень між українським народом і тодішнім режимом постраждали 112 активістів та 45 журналістів. Насильство, яке здійснила чинна влада, викликало значний спротив з боку громади. Вже наступного дня, 1 грудня, понад мільйон українців та небайдужих зібралися на Народне віче, що змінило хід історії нашої країни.

Протистояння між учасниками Революції Гідності та режимом тогочасного президента Януковича тривало понад три місяці. Протягом цього періоду центр міста став осередком масового протесту громадян, які виступали проти поточної влади та її антидержавної політики. Послідовники Майдану облаштували велике наметове містечко, розмістили в ньому пункти обігріву та медичні пункти, також була побудована сцена та барикади, організовані загони самооборони. Територія Євромайдану стала центром опору силовим структурам, що були важелями впливу поточної влади.

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Загиблі 20 лютого під час Революції Гідності

22 січня 2014 року вважається датою початку смертей на ЄвроМайдані. Саме тоді внаслідок вогнепальних поранень у сутичках у центрі Києва трагічно загинули активісти — вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом, з очевидними слідами тортур, було знайдено тіло львів'янина Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року кількість загиблих сягала 9 осіб. Протягом періоду з 18 по 20 лютого загинуло ще понад 80 протестувальників. Усі вони тепер є частиною славетного пантеону борців за незалежність й свободу України.

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Але днем пам'яті Небесної Сотні визнано саме 20 лютого 2014 року. Тоді під час сутичок у центрі столиці загинула найбільша кількість людей – 48. Разом з іншими 54 загиблими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013–2014 років і п’ятьма активістами ЄвроМайдану, які загинули навесні 2014 року, їх проголосили Героями Небесної Сотні. Серед загиблих героїв були люди всіх соціальних статусів, від пенсіонерів та студентів до успішних підприємців. Наймолодшому учаснику Майдану Назарієві Войтовичу було всього лише 17 років, а найстаршому Іванові Наконечному – виповнилося 82 роки.

Тепер щороку 20 лютого — це не просто офіційна подія в календарі, а особливий момент, коли відбулася незворотна зміна у відносинах між владою і суспільством. Момент, коли зламалися старі корупційні шаблони та сформувалась чітка політика протидії спрямованості на Росію в зовнішньополітичному курсі. Ціллю Революції Гідності було досягнення свободи та демократії, й це коштувало нам кривавої жертви Героїв Небесної Сотні.

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Алея героїв Небесної Сотні

Під час мирних протестів упродовж зими 2013–2014 років, які отримали назву Революція гідності, на ділянці Інститутської вулиці від Ольгинської вулиці до Майдану Незалежності стався масовий розстріл активістів Євромайдану. Загиблих від 20 лютого 2014 року героїв почали називати Небесною сотнею, а вулиця, де сталися найбільш криваві події того року, стала місцем вшанування їх пам'яті. Майже одразу після цього почали надходити пропозиції щодо перейменування вулиці на честь Героїв Небесної Сотні.

20 серпня 2014 року Київська міська державна адміністрація розпочала громадське обговорення щодо можливості перейменування Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні. Обговорення завершилося успішним прийняттям данної пропозиції, «за» висловилися 1614 людей (61 %). Однак увіковічнити подвиг небесної сотні одразу не вдалося, й внаслідок дебатів на засіданнях комісії з питань культури та туризму 6 листопада та Київради 20 листопада 2014 року було ухвалено рішення перейменувати невелику частину Інститутської вулиці на Алею Героїв Небесної Сотні. Це рішення набуло чинності 30 січня 2015 року.

Яке значення має день пам'яті героїв Небесної сотні?

Гідність людини є однією з найвагоміших соціальних цінностей, закріплених у статті 3 Конституції України, разом з її життям, здоров'ям, честю, недоторканністю і безпекою. Визнання гідності кожної людини та її рівних і невід’ємних прав є фундаментальною основою свободи, справедливості та загального миру – що не одноразово проголошується в міжнародних правових актах.

Право на самовизначення, гідність, честь та свободу є головними цінностями українців. Ці риси впродовж століть та часів об’єднують наших героїв – борців за свободу та незалежність України. Саме завдяки звитяжній боротьбі наших співвітчизників сталася Українська революція 1917–1921 років та повстання 1920–1930-х у Холодному Яру. Цими рисами вирізнялися бійці Української повстанської армії, учасники дисидентського руху, Революції на граніті, Помаранчевої революції та, наостанок, Революції Гідності.

Під час повномасштабної війни з Росією ми маємо частіше згадувати доленосні події тих днів, адже саме вони є символом нашої боротьби та нескореності. Сьогодні Майдан — це не лише назва місцевості, це справжній символ Свободи для всіх громадян України. А Революція Гідності — наймасштабніший протест, який показав що вся країна може об'єднатися заради спільної мети: боротьби за свої права і демократичний європейський вибір.

Вшанування пам'яті загиблих у 2024 році

«Сьогодні ми повинні не просто залишатися гідними пам’яті наших героїв, але й дбати про гідне патріотичне виховання нових поколінь українців. Тож Міністерство культури та інформаційної політики докладає всіх зусиль для збереження надбань минулих поколінь та пропагування цінностей Майдану, щоб у довгостроковій перспективі імена його героїв не зникли з пам’яті наступного покоління. Адже їхній подвиг – приклад любові до Батьківщини, коли людина ставить цінності та країну поперед свого блага», – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Ігор Пошивайло, який наразі є генеральним директором Національного музею Революції гідності, наголошує на важливості гідно провести день Героїв Небесної Сотні у 2024 році, тому що Росія досі не припиняє спроб спотворити пам’ять про події Майдану. Це день вшанування не тільки тих 107 героїв Революції Гідності, але й усього Небесного Воїнства, яке віддало своє життя за нашу країну.

В.о голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак на пресконференції щодо заходів до Дня Героїв Небесної Сотні заявив, що «входження до Європейського Союзу та перемога над російським агресором буде найкращим виявом пам'яті про наших полеглих героїв».