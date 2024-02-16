Кабінет Міністрів України виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

«Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У чотирьохстах закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки», - сказав він.

Також, за словами прем'єра, у 120 громадах з’являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі.

Це фахівці, які мають стежити за безпекою в закладах освіти. Йдеться зокрема про контроль за перебуванням у школі сторонніх осіб, дорожній рух поблизу закладу освіти та пожежну безпеку.

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Крім того, на сьогоднішньому засіданні урядовці виділили 1,5 млрд грн на розвиток Нової української школи.

Денис Шмигаль анонсував оновлення професійно-технічної освіти та реформу вищої освіти загалом. У планах запустити 80 навчально-практичних центрів для підготовки фахівців, які потрібні на ринку праці та матимуть сучасні галузеві знання.

«Повністю змінюємо підхід. Це стосується і спеціальностей, за якими держава буде оплачувати навчання. Це стосується і оплати навчання. Запустимо державні гранти», - зазначив він.

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В Уряді планують, аби 60% студентів отримували різні види державної підтримки.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні Кабінет Міністрів затвердив План дій Уряду на 2024 рік.