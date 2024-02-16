Кабінет Міністрів на засіданні 16 лютого затвердив План дій уряду на 2024 рік, - повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це один із ключових документів для роботи Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади. План дій Уряду — це про те, як зробити Україну сильнішою, як посилити нашу армію, забезпечити стійкість економіки, наблизити перемогу та продовжити відновлення", - каже Шмигаль.

"Це також наші євроінтеграційні плани, це доручення, які давав Президент України, це зобов’язання перед міжнародними партнерами. Це зміна політик та модернізація нашої країни".

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План дій містить майже 450 завдань. Це законопроєкти, програми, постанови.

Також Прем’єр-міністр назвав основні пріоритети документу:

• обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Це програма “Український щит”

• європейська інтеграція України

• відбудова зруйнованого

• нова ветеранська політика

• освіта для успішної країни

• реформа соціальної сфери. Соціальний перехід

• стійка економіка

• побудова ефективної цифрової держави

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• енергетична незалежність

• сучасна доступна медицина.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між державами, яка діятиме 10 років.