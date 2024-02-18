Російська влада блокує трансляцію українських медіа на окупованих територіях та нав'язує місцевим жителям російське телебачення.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

Зокрема, мешканців окупованої Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою «русскій мір». Для цього росіяни вже встановили понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

В окупованих громадах Донеччини окупаційна влада переводить місцеві адміністрації на російське програмне забезпечення та послуги зв'язку.