Російська влада блокує трансляцію українських медіа на окупованих територіях та нав'язує місцевим жителям російське телебачення.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
Зокрема, мешканців окупованої Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою «русскій мір». Для цього росіяни вже встановили понад 18 тисяч відповідних пристроїв.
В окупованих громадах Донеччини окупаційна влада переводить місцеві адміністрації на російське програмне забезпечення та послуги зв'язку.
Крім того, росіяни розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку.
«У 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині - більше 200, що становить понад 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні», - додали в ГУР.
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