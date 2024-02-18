Велика Британія продовжить візи для українських біженців ще на півтора роки. 

Про це пише Укрінформ. 

Українці, які виїхали до Британії через російське вторгнення, зможуть залишатися в країні до вересня 2026 року. 

Для цього вони мають отримати 18-місячну візу за новою схемою. 

Термін дії перших віз, які дозволяли українцям перебувати у Великій Британії, закінчуються в березні 2025 року. Йдеться про програми «Будинки для України», «Українська сімейна програма» та «Програма продовження перебування для України». 

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Біженці, які скористалися однією з цим програм, можуть подати нову заяву та залишитися у Британії ще на півтора роки. 

Вони матимуть ті ж самі права на доступ до роботи, пільг, охорони здоров'я та освіти. 

Продовжити візу можна за три місяці до закінчення дії наявної візи.

«Ця нова схема продовження віз дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, ми продовжимо надавати безпечний притулок тим, хто тікає від неї», - сказав міністр з питань кордонів Великої Британії Том Персґлов.

З початку повномасштабного вторгнення в Британії перебуває понад 283 тисяч українців, які отримали або продовжили притулок. 

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