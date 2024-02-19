Російські хакери здійснили атаку на низку українських медіа, фахівці вже досліджують цей інцидент. Зокрема, мова йде про Liga.net, «Українська правду», «Апостроф» і «Телеграф».

Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила в Телеграмі.

«Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію», – повідомили в Ддержспецзв'язку.

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До урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники видань Liga.net, «Українська правда», «Апостроф» і «Телеграф».

У разі підозри на хакерську атаку CERT-UA закликає одразу звертатися до фахівців команди.

18 лютого видання заявили, що невідомі зламали їхні сайти й акаунти в соцмережі Х. Невдовзі хакери опублікували там фейкову новину про нібито «розгром» елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області.

 

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