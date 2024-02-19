Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною українського економічного дива.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

За словами Шмигаля, уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі, для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво".

Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо за участі Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди, очільник українського уряду повідомив про основні сфери, в які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз.

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Це, підкреслив Шмигаль, – енергетика, атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.

Також, повідомив він, це аграрний сектор: "Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production".

Крім того, зазначив голова уряду, це інфраструктура, і "ми зацікавлені в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст".

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"Автомобілебудування. Запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні", – повідомив Шмигаль.

Як зазначив голова Кабінету міністрів, це також видобуток корисних копалин. "У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС", – наголосив Шмигаль.

Крім того, за його словами, це "ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій".

"Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості", - підкреслив Шмигаль.

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Джерело: Укрінфрм