Російські війська у ніч проти понеділка, 19 лютого, намагалися наступати на Запорізькому напрямку, однак Збройні сили України відбили їхню атаку.

Про це повідомило оперативне командування "Захід" у Telegram, оприлюднивши відео.

"Запорізький напрямок. Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена... Добро пожаловать в ад, у*обки", - йдеться у повідомленні.

Командування уточнило, що вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм українських позицій.

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"Всі дії ворога - невдалі. Техніка знищена. Особовий склад - добитий", - зауважили військові.

Російський наступ зупинила 128-а окрема гірсько-штурмова бригада спільно з іншими підрозділами Сил оборони.

На відео зафільмовані кілька вибухів та переміщення російських військових.

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За словами опитаного Kyiv Post українського аеророзвідника, ЗСУ відпрацювали по російських військах FPV-дронами та безпілотниками Mavic 3T із системою скиду.

"Українська аеророзвідка в нічний час доби виявила пересування ворожої штурмової групи та здійснила скидання ручних гранат у місцях концентрації групи", - сказав військовий.

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За його словами, також відбулося коригування дронів-камікадзе по рухомих цілях.

Ймовірно, українські війська скидали з дронів гранатометні снаряди ВОГ-17. Це осколкова граната, призначена для автоматичного гранатомета АГС-17.

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку російські війська десять разів безуспішно намагались атакувати позиції українських оборонців у районі Роботиного в Запорізькій області.

Українські військові відбили попередній наступ російських сил поблизу Роботиного 17 лютого.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські оборонці відбили чотири атаки противника на цьому напрямку. Війська РФ намагалися штурмувати українські позиції західніше Вербового та Роботиного.

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Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі тоді оприлюднив відео втечі росіян після невдалого штурму. За даними "Алекса", в напрямку українських позицій вирушили більше десяти одиниць техніки з десантом, однак ЗСУ знищили майже всю ворожу техніку.

"Десант спішився, їх одразу почали накривати наші FPV-дрони. Трьохсоті (поранені, - ред.) та деякі вцілілі попадали в наші траншеї, наші піхотинці з ними покінчили", - повідомляв лейтенант ЗСУ.

"Алекс" констатував, що штурм був повністю провальним, однак припустив, що це був "початок чогось більшого".

Молодший сержант ЗСУ Станіслав Бунятов, який воює в 24-й окремій штурмовій бригаді "Айдар", писав, що попри велику кількість знищеної техніки та піхоти, війська РФ 17 лютого змогли просунутися в напрямку Роботиного та взяли під контроль кілька опорних пунктів.

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За його даними, для штурму росіяни задіяли БМП-3 та БМП-2, а також бронетранспортери за підтримки танків.