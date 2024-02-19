Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Харківщину побував у батальйонному командному пункті 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська. Про це повідомили на сайті президента.

Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію з суміжними підрозділами Сил оборони.

Комбриг також розповів Президентові про досвід застосування дронів різних типів у зоні відповідальності та про особливості боротьби з ворожими БпЛА за допомогою систем РЕБ.

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Окремо обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів.

Президент України поспілкувався з військовими та нагородив захисників, які відзначилися під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

«Радий бути сьогодні тут – побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Впевнений у вас. Бажаю вам здоров’я, берегти себе та своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги», – сказав Президент.

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Зокрема, глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» полковнику Олегу Апостолу, який командує 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ. Зеленський також вручив відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг» полковнику Олександру Луценку.

Крім того, захисники отримали з рук Президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

Задля безпеки воїнів частину нагород Володимир Зеленський передав командирам для вручення за місцем несення служби.

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