У РФ Октябрський районний суд Липецька націоналізував акції липецької фабрики "Рошен" (Roshen), яка належала колишньому президентові України Петру Порошенку та його сину Олексію, повідомляє телеканал «Настоящее время», цитуючи пресслужбу місцевого судуудової системи Липецької області.

За рішенням суду, до доходу Російської Федерації передадуть акції АТ «Липецька кондитерська фабрика "Рошен"» та 94,9976% часток у статутному капіталі ТОВ "Рошен", які належать Центрально-Європейській кондитерській компанії. Також під передачу потрапляють 5% часток у статутному капіталі ТОВ "Рошен", що належать гендиректору підприємства Олегу Казакову.

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Згідно з рішенням суду, Петру Порошенку, його сину Олексію та Олегу Казакову заборонено будь-яку діяльність на території Росії.

У квітні 2015 року Слідчий комітет РФ наклав арешт на майно липецької фабрики компанії на 2 млрд рублів. Раніше на підприємстві проводили обшуки у межах кримінальної справи "за фактом шахрайського розкрадання 180 млн рублів від незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість".

У повідомленні йдеться, що липецька фабрика "Рошен" зупинила свою роботу у квітні 2017 року. На підприємстві працювало 700 осіб. У корпорації "Рошен" тоді заявили, що виробництво довелося зупинити "через вплив геополітичних факторів".

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Нагадаємо, що корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу холдингу входять Київська, Кременчуцька та дві Вінницькі кондитерські фабрики, а також масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод, Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) та фабрика BonbonettiChoco (Угорщина).



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