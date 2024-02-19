Служба безпеки України повідомила про підозру архімандриту УПЦ МП, який благословляв гауляйтера Володимира Сальдо на незаконний референдум щодо ”приєднання” Херсонської області до Російської Федерації.

СБУ зібрала докази державної зради з боку екснастоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який переховується на лівобережжі регіону. Після тимчасового захоплення Херсона він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Володимира Сальдо, ставши його духівником.

Advertisement

За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував Сальдо на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення псевдореферендуму. Фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

Загарбники передали собору підозрюваного захоплені території Укртелекому та бізнесменів у центральній частині Херсона.

30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до Георгіївської зали Кремля для участі в “церемонії включення” тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ.

Під час звільнення Херсона клірик разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону. За оперативними даними, там він став секретарем так званої "Скадовської єпархії РПЦ".

Advertisement

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили йому про підозру за ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.



Варто нагадати, що 8 листопада Малиновський районний суд міста Одеси визнав винним у держзраді Володимира Сальдо. Суд призначив йому 15 років ув'язнення.



Раніше ми писали про те, що СБУ затримала «сплячого» агента ФСБ, який зливав ворогу інформацію про оборону Києва.