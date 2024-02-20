У 2024 році під час воєнного стану деяким чоловікам можуть знадобитися додаткові документи для виїзду за кордон. Дізнайтеся, які категорії чоловіків можуть виїхати без проблем.

Як можуть виїхати чоловіки під час воєнного стану у 2024 році?

Які умови виїзду чоловіків за кордон у 2024 році?

Через війну, яку розпочала Росія проти України, в нашій країні оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. Це означає, що виїзд за кордон з України обмежений для певний груп громадян.Верховна Рада планує прийняти деякі оновлення щодо виїзду чоловіків у 2024 році та уточнити, які документи треба буде отримати для перетину кордону. Зараз розглядається законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізаційного процесу". Цей документ передбачає такі зміни:

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Держслужбовці можуть виїжджати за кордон у відрядження, яке підтверджується згідно із законом, на терміни зазначений в документах.

Діячі культури для того, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон повинні надавати докладну інформацію та контакти про місце проведення концерту на підтримку України та звітувати про результати заходу. Також треба надати не тільки дозвіл на виїзд та запрошення від організатора, але й підтвердити що ти є артистом.

Водночас остаточне рішення, чи випускати конкретну особу за кордон та чи в порядку її документи, все ще залишається за прикордонниками.

Правила перетину кордону у воєнний час

У зв'язку з введенням воєнного стану на території України встановлено обмеження на виїзд за кордон певних категорій громадян. Чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають військовий обов'язок, а також жінкам-військовозобов'язаним заборонено перетинати кордон України.

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Існують певні винятки, які закріплені у Правилах перетинання державного кордону громадянами України та статті 23 Закону України “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку”.

Отже, у 2024 році право на виїзд за кордон мають такі категорії осіб:- чоловіки з обмеженими можливостями;- чоловіки, які мають за дружину особу з інвалідністю I або II групи;- особи, у яких один з батьків чи батьки дружини (чоловіка) з інвалідністю I або II групи;- батьки, які опікуються дітьми з інвалідністю до 18 років;- батьки, які є опікунами та утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;- чоловіки, які потребують постійного нагляду (громадяни похилого віку, невиліковно хворі, інше);- опікуни осіб з інвалідністю, що визнані судом недієздатними;- чоловіки, які виїжджають за кордон з професійних причин або по допомогу для ЗСУ.

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Як можна отримати дозвіл на виїзд за межі України?

Щоб виїхати за кордон, громадяни України повинні дотримуватися правил перетину державного кордону. Особи з інвалідністю, діти віком до 18 років, багатодітні батьки та чоловіки, що перебувають на військовій службі під час мобілізації, можуть отримати дозвіл на виїзд. Так, за професійною потребою за кордон можуть виїхати військовозобов’язані чоловіки, що мають певні професії або посади:

працівники Укрзалізниці — залізничники;

персонал аеропортів та авіакомпаній — у відрядження або на навчання;

водії транспортних засобів з ліцензією, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

військові, які хочуть виїхати на відпочинок, якщо вони мають дозвіл від військової частини;

військові, які проходять навчання за кордоном;

працівники дипломатичної служби;

працівники закладів догляду, які супроводжують інших осіб на лікування;

моряки, які отримали роботу на кораблі за трудовим контрактом;

спортсмени та тренери міжнародних змагань;

водії з посвідченням волонтера, які займаються перевозкою вантажів для ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги;

діячі культури та артисти різних жанрів для збору коштів й репрезентації культури України за кордоном на концертах, конкурсах та благодійних заходах.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану?

Особи віком до 18 років та старші 60

Виїжджати за межі України дозволено особам, які не досягнули віку 18 років або старші за 60 років. Такі чоловіки не повинні проходити військову службу під час загальної мобілізації через воєнний стан. Окрім того, державний кордон можуть перетинати громадяни віком від 18 до 60 років, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки в паспорті. Нові зміни в законі забороняють студентам, аспірантам та докторантам під час дії воєнного стану виїжджати за кордон, навіть для навчання.

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Зняті з військового обліку за станом здоров’я

Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 років, які підтвердили свою інвалідність або отримали медичний висновок про непридатність до служби, можуть випустити за кордон України під час воєнного стану. При цьому обмежено придатні особи не мають права на виїзд з країни.

У випадку тимчасової непридатності до військової служби на строк до 6 місяців, дозвіл на виїзд за кордон може бути виданий за умови наявності відповідних документів, як-от висновок лікарської комісії або довідка про інвалідність.

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Чоловіки з інвалідністю I та II групи

Чоловіки з обмеженими можливостями можуть перетнути кордон, якщо у них є документи форми №157-1/о, посвідчення про відповідний статус, пенсійне посвідчення або посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги. Особи з інвалідністю для виїзду за межі країни повинні надати всі документи виданні виключно українськими органами. При наявності документів про інвалідність, які були отримані за кордоном, виїзд з України неможливий.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки

Чоловіки, які виховують трьох або більше дітей віком до 18 років, можуть отримати дозвіл для перетину державного кордону України. Їх повинні випустити за кордон, якщо вони пред’являть документи про народження, шлюб, розірвання шлюбу судом, вирішення питань опіки над дітьми або відомості що вони є батьком великої сім'ї. Серед цих дітей також можуть бути діти від попередніх шлюбів, якщо батько є їх утримувачем. Найважливішим для виїзду батьків з дітьми за кордон під час дії воєнного є доказ про виховання дітей, а не просто їхня наявність, для чого потрібно мати документи, які це підтверджують.

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Які категорії чоловіків можуть отримати дозвіл на перетин кордону?

Якщо МОЗ направила вас на лікування за кордон

Військовослужбовці можуть отримати дозвіл на виїзд за межі України для отримання медичної допомоги або проходження реабілітації. Проте для цього необхідно мати відповідну медичну довідку для лікування за кордоном та лист від МОЗ, який підтверджує, що закордонна медична установа готова прийняти такого військовослужбовця. Також мають право на виїзд особи з інвалідністю, які отримали її під час бойових дій, та мають відповідну довідку.







При супроводі хворого чи особи з інвалідністю за кордон

Зможе виїхати за кордон чоловік, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ групи. Виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми також можливий. При цьому перетин державного кордону під час воєнного стану, дозволений для догляду за хворими членами сім'ї, неможливий без присутності самого хворого. А виїзд чоловіків за кордон для супроводження осіб з інвалідністю III групи взагалі не передбачено.

Все це можливе, якщо супроводжуючі дітей з інвалідністю та тяжко хворих родичів мають в наявності підтверджувальний висновок лікарсько-консультативної комісії. Щодо відмови в перетинанні кордону вас сповістять вже працівники митної служби, якщо з довідками буде щось не так. Для власного спокою варто проконсультуватися з юристом про всі умови виїзду за кордон та попросити його перевірити неохідні документи.

Чоловіки, які мають право виїжджати за кордон у зв'язку з професійними потребами (відрядження)

Водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, мають бути внесені до інформаційної системи "Укртрансбезпеки". Виїхати за межі України можуть водії-волонтери, які перевозять гуманітарні чи військові вантажі та мають відповідну посвідку й дозвіл. Щоб успішно виїхати за кордон, моряки чи залізничники повинні надати до перевірки свій трудовий договір або лист від судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Умови виїзду для спортсменів і тренерів у 2024 не змінилися. Вони все ще мають право виїжджати за кордон для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. При цьому треба мати при собі чинне рішення від Міністерства спорту щодо включення таких осіб до складу учасників змагань.

Щоб отримати право на виїзд як діяч культури, треба представити запрошення від організаторів заходу та надіслати запит до Міністерства культури. Тоді воно надасть артистам офіційний дозвіл для виїзду за межі України з метою благодійного збору коштів чи представлення України на міжнародній арені.

Які є обмеження для виїзду за кордон чоловіками під час воєнного стану?

Документи необхідні для виїзду військовозобов'язаних чоловіків

Чоловіки, які можуть виїхати з країни у 2024 році, повинні обов'язково мати з собою наступні документи:

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, який підтверджує приналежність до групи тих, хто може виїжджати з країни.

Загальні документи (або їх нотаріально засвідчені копії), які можуть знадобитися:

документи про ваші родинні зв’язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо);

посвідки про інвалідність, спільне проживання з хворою особою чи дитиною;

документи, які підтверджують що ви є утримувачем своїх неповнолітніх дітей;

довідки про отримання державної допомоги на хвору дитину або особу;

ВЛК від закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді за хворою особою;

акт встановлення факту здійснення догляду за хворим або особою з інвалідністю.

Далі список паперів залежить від категорії самого військовозобов’язаного. Правила виїзду за кордон постійно змінюються, тому список документів, які дають право на виїзд військовозобов'язаним, краще перевіряти безпосередньо перед датою подорожі. Для кожного випадку передбачено індивідуальний пакет документів, які обов’язково мають підтвердити приналежність чоловіка до певної категорії.

Нагадуємо, що незаконний перетин кордону тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність. Це залежить від кожного конкретного випадку перетину державного кордону під час воєнних дій. Якщо особа під час перетину державного кордону використовує підроблений документ, наприклад, паспорт, де зазначено, що чоловіку 17 років, або незаконно отримані висновки ВЛК про визнання його непридатним, то таким чоловікам загрожує кримінальна відповідальність (ст. 358 ККУ).