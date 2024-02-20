Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру з Києва, який створював фейки про війну Росії проти України.
Зловмисник заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України та намагався дискредитувати командування Сил оборони України на користь країни-агресора.
Псевдоексперт розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Таким чином він намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.
Також колаборант використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах для поширення фейків.
Дописи та відеокоментарі блогера активно «підхоплювали» основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановчі сюжети та провокаційні публікації.
Крім того, російські пропагандисти запрошували його до участі в телеефірах. Зокрема на канал «Звезда», який належить Міноборони РФ.
Фото: СБУ
За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука.
Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої ситуації в Україні та зовнішнього курсу країни.
Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше ми писали про те, що СБУ оголосила про підозру духівнику колаборанта Сальдо.
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