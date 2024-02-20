Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру з Києва, який створював фейки про війну Росії проти України.



Зловмисник заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України та намагався дискредитувати командування Сил оборони України на користь країни-агресора.

Псевдоексперт розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Таким чином він намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.

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Також колаборант використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах для поширення фейків.

Дописи та відеокоментарі блогера активно «підхоплювали» основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановчі сюжети та провокаційні публікації.

Крім того, російські пропагандисти запрошували його до участі в телеефірах. Зокрема на канал «Звезда», який належить Міноборони РФ.

Фото: СБУ



За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука.

Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої ситуації в Україні та зовнішнього курсу країни.

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Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.



Раніше ми писали про те, що СБУ оголосила про підозру духівнику колаборанта Сальдо.