Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру з Києва, який створював фейки про війну Росії проти України.

Зловмисник заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України та намагався дискредитувати командування Сил оборони України на користь країни-агресора.

Псевдоексперт розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Таким чином він намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.

Advertisement

Також колаборант використовував власний ютуб-канал та сторінки в популярних соцмережах для поширення фейків.

Дописи та відеокоментарі блогера активно «підхоплювали» основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановчі сюжети та провокаційні публікації.

Крім того, російські пропагандисти запрошували його до участі в телеефірах. Зокрема на канал «Звезда», який належить Міноборони РФ.

Фото: СБУ

За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука.

Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої ситуації в Україні та зовнішнього курсу країни.

Advertisement

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами його діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, що СБУ оголосила про підозру духівнику колаборанта Сальдо.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Вкрита попелом слава: Революція Гідності, 10 років потому. Частина 3
1 годину тому
Вкрита попелом слава: Революція Гідності, 10 років потому. Частина 3
Стах Лучків
ГУР оновило “Головний бот розвідки”
1 годину тому
ГУР оновило “Головний бот розвідки”
Київ Пост
ЄС виділив Україні 75 млн євро на відбудову та допомогу ВПО
1 годину тому
ЄС виділив Україні 75 млн євро на відбудову та допомогу ВПО
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 20 лютого 2024 року