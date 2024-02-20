15 лютого Kyiv Post відвідав допрем’єрний показ серіалу “Перевізниця». Його створило Starlight Media у партнерстві з кінокомпанією Gaumont, європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії, Швейцарії та глобальним дистриб’ютором Beta. Показ серіалу “Перевізниця” зібрав у столичному кінотеатрі “Жовтень” пресу, іменитих медійників, акторів та військових. Серед гостей: Маша Єфросиніна, Злата Огнєвіч, ведучі телеканалів СТБ, ICTV і Нового, Олексій Гладушевський, Соломія Вітвицька, Олеся Жураківська, Володимир Бородянський, Ксенія Мішина, Валентин Коваль та інші.

Сюжет серіалу “Перевізниця”

Чи може людина виїхати в дорогу в одній реально, а доїхати в іншій? Так, може. У цьому переконались сотні тисяч українців, які відправились у дорогу в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року.



Дорога між більш-менш спокійним ковідним життям та повномасштабним вторгненням. Серед таких мандрувальників і головна героїня нового драматичного серіалу.



Серіал “Перевізниця” — 10-серійна драма, що розповідає історію психологині Лідії, яка змінила свою професію під час війни, щоб допомагати тим, хто шукає рідних або вибирається в безпечні місця.



Ще у 2014 році війна, розв’язана Росією, прийшла в її рідний Луганськ та позбавила дому. Тому у 2022 році Лідія стала перевізницею за покликом серця та потребою душі допомагати іншим.

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Фото: пресслужба Starlight Media



У головній ролі – Анастасія Карпенко, нагороджена Премією Локарно за роль у драмі «Як там Катя?».



Ідея прийшла шоуранеру проєкту Євгену Туніку навесні 2022 року, коли він та його знайомі допомагали з перевезеннями українцям.

«Ця війна змінила всіх нас. І ми маємо чесно говорити про наші травми та проблеми, бо це перший крок до їхнього вирішення. Я сподіваюся, що серіал зможе допомогти українцям у цьому. А для всього світу він стане нагадуванням: те, що зараз ви не чуєте так часто про події в Україні як на початку, не означає, що агресія проти нашого народу припинилась. Ми тут, ми боремося. І ми боремося не лише за себе», — зазначив Євген Тунік.

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Кожна серія «Перевізниці» — це нова драматична і водночас наснажлива історія, яка розгортається на очах головної героїні. І в кожній з цих історій глядачам відгукнеться щось своє, особисте та болюче.



Головною сюжетною лінією є життя самої Лідії. Її попутники допомагають розібратися у родинних проблемах. Сама ж Лідія - це збірний образ української жінки.



Серіал презентує світові абсолютно нову героїню нового часу - українську жінку, яка рятує людей, яка бачить цю жахливу війну та робить все можливе, щоб допомогти українцям у біді.

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Фото: пресслужба Starlight Media



Відгуки

Можу відверто сказати, що серіал чіпляє за всі найвіддаленіші спогади жахливого ранку 24 лютого. Вам може здатися, що пам’ять вже давно загубила страх і паніку дворічної давнини. Однак нічого в нашому житті не проходить дарма, все закарбовується. “Перевізниця” переносить глядача з сучасних реалій на два роки назад, до їхнього жахливого початку. Всі три серії промайнули з болем на серці та сльозами на очах. Кожна серія змушувала затамовувати подих та переживати разом із героями.

“Європейські медіа вже відгукуються про «Перевізницю», що це український вестерн, тільки тепер за кермо сіла жінка», - зазначила генеральна директорка СТБ Людмила Семчук.«Мої іноземні колеги ошелешені, наскільки українці сильні і круті, адже можуть знімати під час війни настільки якісний продукт», — Анастасія Карпенко, виконавиця головної ролі Лідії.

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«Пройшло вже пів години, як закінчився показ, а у мене досі течуть сльози. Я страшенно пишаюся тим, що українці знімають таке круте кіно!» — поділилася враженнями телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна.

«З усього, що я бачила про повномасштабну війну, «Перевізниця» найбільше відгукується з тим, що я відчуваю як українка, як дівчина з Маріуполя, як донька, батьки якої досі в окупації», — розповіла після допрем’єрного показу письменниця, правозахисниця та громадська активістка Тетяна Касьян.

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“Перевізниця”: де дивитись

На українському телебаченні прем’єра «Перевізниці» відбудеться вже 25 лютого о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ.

Вже незабаром серіал буде представлений у Берліні. Також глобальний дистриб’ютор «Перевізниці» компанія Beta оголосив про продаж серіалу в Японію, Латвію, Словаччину та Чехію.

Фото: пресслужба Starlight Media



До других роковин повномасштабного вторгнення “In Her Car” транслюватимуть одночасно декілька найбільших європейських мовників.