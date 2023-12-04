Цього року за кордон не випустили майже 2300 українських народних депутатів, держслужбовців та чиновників.

Про це в етері Радіо Свобода сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За час дії заборони народним депутатам, держслужбовцям та чиновникам виїжджати за кордон з іншою метою, окрім як у службове відрядження, ДПСУ не випустила з України 2270 осіб, які підпадають під ці правила.

"Прикордонники чітко дотримуються правил. Нагадаю, що уряд зобовʼязав усі державні органи надати до Державної прикордонної служби списки всіх осіб, хто підпадає під ці посади. Тобто ми навіть не придумуємо, чи є людина за цією посадою, чи ні. Є дані, які нам надаються для того, щоб ми внесли інформацію до своєї бази даних відносно цих осіб і, власне, пропускали їх тільки у службове відрядження", - наголосив речник.

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Демченко уточнив, що через відсутність відрядження за кордон не випустили й народного депутата Петра Порошенка.

"Прикордонники зʼясували, що його службове відрядження скасоване. І, відповідно, на підставі цього щодо нього ухвалили рішення про непропуск через кордон", - зауважив речник ДПСУ.

Ще 30 січня Кабінет міністрів опублікував постанову №69, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Документ передбачає, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.

Так, 1 грудня колишнього президента України Петра Порошенка знову не випустили з України на кордоні з Польщею. Порошенко пояснив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники його не пропустили. Згодом "Українська правда" написала, що перший віцеспікер Олександр Корнієнко скасував міжнародне відрядження нардепа після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.

У СБУ заявили, що Порошенко нібито планував зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За даними українських спецслужб, Росія хотіла використати цю зустріч проти України. Саме тому керівництво ВРУ не надало дозвіл на закордонне відрядження Порошенку.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2023 року було відомо, що в Україні понад 1,2 млн дозволів на виїзд за кордон чоловіків призовного віку видано через систему "Шлях".