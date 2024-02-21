Польські фермери вже блокують рух не лише вантажівок, але й не пропускають військові вантажі для ЗСУ, гуманітарну допомогу та намагаються блокувати залізницю. Рух вантажівок практично відсутній на пунктах пропуску “Ягодин”, “Устилуг”, “Угринів”, “Рава-Руська”, “Шегині” та “Краківець”.



Польські страйкарі планують розпочати повну блокаду на всіх інших прикордонних переходах, включно з вузлами зв'язку та під'їздами до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.



У польському зовнішньополітичному відомстві з “максимальним занепокоєнням” сприйняли появу під час останніх протестів фермерів антиукраїнських гасел і гасел, що прославляють Путіна та війну, яку він веде проти України.

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Блокада кордону з Польщею: що відомо станом на зараз? Чому українські перевізники влаштували акцію протесту? Детальніше про ситуацію на кордоні станом на сьогодні у матеріалі Kyiv Post.

Протест польських фермерів: повна блокада транспорту на кордоні з Польщею

Чому відбувається протест на кордоні з Польщею?

Криза між Україною та Польщею щодо торгівлі зерном триває майже рік. В Україні вже дехто говорить про те, що з боку Варшави це справжня торгова війна. Ситуація продовжує загострюватися.

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На початку лютого польські фермери почали блокувати кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Організаторами протестів стала аграрна профспілка "Солідарність", яка планує повністю заблокувати всі пункти пропуску з 20 лютого і продовжувати акції до 10 березня 2024 року. Однією з причин протестів польських фермерів є експорт українських товарів до Польщі, який, за їхньою думкою, призводить до падіння цін на польську продукцію.

Основні вимоги польських фермерів до українців

На квітень цього року у Польщі заплановані місцеві вибори. Тому активізацію польських перевізників та блокування українського кордону можна було б списати на гострі політичні питання, як це було минулої осені перед парламентськими виборами в Польщі. Тоді Україна вирішила просто дочекатися коли передвиборча істерія в Польщі закінчиться, і нова коаліція на чолі з Дональдом Туском прийде до влади після восьми років управління консервативної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

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Багато хто нарікав на колишній уряд Матеуша Моравецького й ПіС, які буцімто навмисно нічого не робили, щоб припинити блокаду кордону. Була інформація що за цим явно стояли проросійські сили, намагаючись підкласти свиню наступному уряду. Попри те що минулого року в довжелезних чергах на кордоні померли троє українських водіїв, а також згоду на заборону імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі, офіційний Київ не робив різких заяв. Всі чекали на офіційний візит Дональда Туска до Києва 22 січня цього року.

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За тиждень до цієї події польські перевізники пообіцяли до 1 березня розблокувати пункти пропуску з Україною. Проте вже 9 лютого польські аграрії почали нову акцію протесту з блокуванням кількох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. При цьому саме західний кордон, вже давно не є основними експортними "воротами" для українського зерна. Вже до неділі 18 лютого, було заблоковано 6 із 9 пунктів пропуску: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Серед них 4 найбільші які можуть приймати вантажівки вагою понад 7,5 тонн.

Українські перевізники та їхня власна акція протесту

Зранку 20 лютого українські перевізники розпочали акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. Вона стартувала одразу на трьох пунктах пропуску з української сторони: «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська». За словами ГО «Українська транспортна спілка у Львівській області» Олега Дубика, акція протесту триватиме доки з польського боку не припинять блокувати рух вантажного транспорту з України.

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«Учасники акції зупиняють всі вантажівки, які прибули з Польщі, на декілька годин, так само як польські протестувальники затримують українські. При цьому ми пропускатимемо легкові автомобілі та машини з гуманітарними вантажами», — повідомив Дубик.

Участь в акції беруть представники одразу трьох громадських організацій вантажних автоперевізників, які вимагають припинити польську блокаду та відновити нормальний рух транспорту через пункти перетину кордону. На вантажівках протестувальників з боку української сторони красуються плакати з написами: «Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому», «Стоп блокаді на кордонах», «Втратить Україна — втрачатиме Польща», «Блокада України — зрада європейських цінностей» тощо.

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Як впливає блокування кордону на рух транспорту?

Протести на польсько-українському кордоні 20 лютого

Блокада кордону, звісно ж, вплинула на рух вантажівок, зараз час очікування на багатьох польских пунктах пропуску вимірюється в днях, а не в годинах. Більш жорстке блокування розпочалось вже 20 лютого коли обмеження руху торкнулися шести пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". У деяких із них блокують не лише вантажівки, але й рух для усіх видів транспорту, зокрема рейсових автобусів, військових вантажів для ЗСУ, транспорту для гуманітарних перевезень. За словами польских мітингувальників їх протест триватиме щонайменше до 10 березня.

20 лютого польські фермери заблокували рух автобаном неподалік від Любліна, що веде до українського кордону. Мітингувальники розташували на трасі близько 100 тракторів з біло-червоними прапорами. Через це на обʼїзних дорогах утворилися кілометрові затори, що ще більш ускладнило ситуацію.

Заблоковані пункти пропуску на кордоні призводить до затримок і проблем з доставкою не тільки сільськогосподарських, але й інших видів вантажів. Аграрний міністр Польщі Чеслав Секерський висловив надію на вирішення ситуації, але наразі протестувальники не показують ознаки згоди на розв'язання проблеми.

Блокада пунктами пропуску: чи відновлений рух?

Вже після 17:00 польські страйкарі послабили обмеження руху в деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, поблизу пункту пропуску "Гребенне — Рава-Руська" відновився рух легкових автомобілів та рейсових автобусів. Також польська сторона висловили готовність щогодини пропускати по вантажівці в обох напрямках.

Учасники, що розпочали мирну акцію протесту, наразі готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін — Устилуг". За інформацією на 20 лютого, протестувальники пропонують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, а щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі та по 3 вантажівки на в’їзд в Україну.

Водночас автобуси пропускатимуть в обох напрямках у звичайному режимі. Того ж дня поляки розблокували рух легковиків і автобусів через пункт пропуску "Долгобичув — Угринів". Проте все ще мають жорсткі обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини не більше чотирьох машин на вʼїзд в Україну та по одній на виїзд. Окрім того, швидкопсувні, гуманітарні вантажі чи небезпечні вантажі, не пропускаються без черги, попри всі заяви та обіцянки данні раніше.

Окрім цього, з 5:30 по 17:30 на залізничній станції Дорогуськ протестувальники намагалися блокувати залізничні колії, втім польська поліція ефективно завадила блокуванню руху поїздів.





Польські протестувальники блокують українське зерно

Інциденти під час акцій протесту на кордоні з Польщею

Один з найбільш кричущих інцидентів за останній тиждень стався у Дорогуську на кордоні з Україною. Польські фермери зірвали пломби з українських вантажівок, які рухалися транзитом до Литви й вже пройшли митний контроль. Після цього польські протестувальники висипали зерно прямо на дорогу. Один з організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, виклав ці фото у свої соцмережі. Він є представник проросійської партії "Конфедерація", й був активним лідером протестів ще восени минулого року. Справа про розсипане зерно була передана до прокуратури, тому наразі за цим фактом триває слідство.

Пізніше в тому самому Дорогуську відбувся вже другий інцидент, коли протестувальники заблокували рух пасажирським автобусам та навіть намагалися блокувати потяг "Київ-Хелм", який перевозив в основному самих лише жінок та дітей. Невдовзі, після втручання поліції та залізничників, проїзд вдалося розблокувати та він успішно продовжив рух. Це був перший зафіксований випадок блокування пасажирського транспорту.

Віцепрем’єр із відновлення Олександр Кубраков після розмови з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой заявив що: "Таке блокування кордону — це пряма загроза безпеці нашої країни, що знаходить зараз в стані війни. Подібні дії мають однозначні наслідки та негативно впливають на протистояння спільному ворогу — Росії. Українські біженці, які шукають прихистку за кордоном, чи повертаються додому в силу різних причин, не можуть ставати заручниками інтересів бізнесу".

Чого вимагають польські фермери?

Протест на кордоні з Польщею розпочався 9 лютого. За їхньою організацією стоїть Національна спілка солідарності індивідуальних фермерів. Польські ЗМІ повідомляли, про намір спілки від 20 лютого блокувати не лише всі прикордонні пункти пропуску, а й залізничні вузли та морські порти. Тепер вже йдеться не лише про українське зерно, фермери розширили список позицій, імпорт яких загрожує їх добробуту.

Наразі польські фермери висунули такі вимоги:

відмовитися від "зеленого переходу" ЄС, що передбачає жорсткі обмеження використання пестицидів та добрив;

прийняти заборону на імпорт української с/г продукції (зокрема цукру, соняшникової олії, яєць, м'яса птиці);

збільшення дотацій для підтримки сільського господарства та вітчизняного тваринництва.

Акції протесту фермерів почалися після двомісячної блокади українського кордону польськими перевізниками. Вони вимагали відновлення видачі дозволів для українських водіїв, щоб мати можливість працювати в ЄС. Численні протести фермерів зумовлені тим, що вони нібито не можуть конкурувати на ринку з українською сировиною. Запобігаючі власній кризі сільського господарства, вони вимагають повернутися до системи квотування, коли видавалися обмежена кількість дозволів для українських перевізників. Нагадуємо що у 2022 році ЄС скасував цю систему, саме тому 2023 року польські перевізники вперше заблокували кордон для вирішення цього питання.

Попередні протести на кордоні: хронологія подій

6 листопада на кордоні Польщі та України польські далекобійники почали блокування трьох пунктів пропуску – в Дорогуську, Гребенному та Корчовій. 23 листопада додалася повна блокада ще одного пункту пропуску – “Медика–Шегині”. Вимоги до уряду України були наступні: повернення видачі дозволів для українських перевізників, яку скасував ЄС. Звісно польські фермери мають право на протест, але ця вимога прямо суперечить угоді України з ЄС.

Пізніше 27 листопада міністерство інфраструктури Польщі звернулось до України з пропозицією для мирного вирішення ситуації з блокадою на кордоні. Під'єдналась навіть рада ЄС на рівні міністрів транспорту, щоб разом обговорити ситуацію та знайти спільне рішення.

Пункт пропуску “Дорогуськ-Ягодин” було повністю розблоковано лише 11 грудня за рішенням місцевої влади. Однак через деякий час суд скасував рішення мера Дорогуськ Войцеха Савви, яке забороняло перевізникам страйкувати на кордоні з Україною.

Тим часом у лютому ситуація знову загострилася, й польські фермери заблокували рух вантажівок на деяких пунктах пропуску. 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк біля польського кордону, який триває досі.

На ранок 14 лютого у п’яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні із Польщею перебувало понад 1300 вантажівок. Всі вони очікують на перетин кордону у бік України. Найбільша черга з транспорту спостерігається навпроти ПП “Ягодин” та “Рава-Руська”.

У вівторок, 20 лютого, сталося декілька інцидентів з розсипанням українського зерна. Зокрема на вантажній станції "Медика" польські протестувальники висипали зерно з двох українських вагонів. За даними від "Укрзалізниці" цей вантаж прямував до Німеччини та йшов через Польщу транзитом.

Того ж дня польські фермери вирішили повністю заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. У відповідь українські перевізники перекрили три пункти пропуску зі сторони України та обмежили пропуск польських вантажівок. Зокрема це стосується таких ПП як: "Рава-Руська", "Краковець" і "Шегині".

Яка ситуація на пунктах пропуску зараз?

Блокування польсько-українського кордону триває, що сильно збільшує навантаження на інші контрольно-пропускні пункти на західному кордоні України. Водії українських вантажівок шукають альтернативні варіанти маршруту та частіше обирають ПП на кордоні з Угорщиною та Словаччиною. Загалом, робота пунктів пропуску з іншими країнами, крім Польщі, відбувається у звичайному режимі.

Станом на ранок середи, 21 лютого, сукупно на шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею в бік України очікує своєї черги приблизно 2500 вантажівок, найбільше — навпроти "Краківця", "Ягодин" та "Рави-Руської".

Актуальна інформація про ситуацію на кордоні з Польщею станом на 21 лютого представлена на сайті "єЧерга".