Велика Британія - перша країна, яказапровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій нещодавно помер Олексій Навальний, повідомляє пресслужба Міністерства іноземних справ Британії.

Санкції запровадили проти шести осіб, які очолювали колонію. Підсанкційним особам заморозять активи та заборонять в’їзд до Британії.

Водночас британські чиновники закликають негайно передати тіло Олексія Навального його родині та провести повне, прозоре розслідування смерті.

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«Ось чому ми сьогодні накладаємо санкції на найвищих посадових осіб, відповідальних за його утримання в колонії, де він провів останні місяці. Винні у жорстокому поводженні з Навальним не повинні мати ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності», - заявив глава МЗС Девід Кемерон.

У британські санкційні списки потрапили шестеро осіб, серед яких керівник колонії Вадим Калінін та його заступники.



Раніше ми писали про те, що Байден відреагував на смерть Навального і закликав підтримувати Україну. Американський президент покладав відповідальність за смерть Навального на Путіна.