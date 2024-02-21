85% опитаних українців вірять у перемогу України над Росією. Серед них 78% жителів Сходу країни та 88,5% жителів Західного регіону). Не вірять — 8,5% (від 5,5% на Заході до 13% на Сході країни). Про це свідчить опитування, яке провів Центр Разумкова у січні 2024 року.

Що таке перемога для українців

Відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

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Ще 27% опитаних вважатимуть перемогою знищення армії РФ та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

13% вважають перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року.

Ще 7% називатимуть перемогою вигнання загарбників з усієї території України, крім окупованого Криму.

4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Коли Україна переможе у війні

20% опитаних вважають, що перемога відбудеться до кінця цього року.

Зауважимо, що у лютому-березні 2023 р. 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 р.

  • 40% опитаних вважають, що перемога настане через 1–2 роки (у лютому-березні 2023 р. — 26%).
  • Від 3 до 5 років — відповідно 14%.
  • Понад 5 років — відповідно 3%.
  • Перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" — відповідно 1%.

Також більше стало тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (22%).

Раніше ми писали про те, що майже 70% українців вважають, що Володимир Зеленський має бути на посаді Президента до кінця воєнного стану. Водночас 15% українців вважають, що варто провести вибори Президента.

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