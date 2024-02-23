Для домашнього вогнища

Жанр: Кримінальна драма

Ця кримінальна історія була створена Іваном Франком на основі реальних скандальних судових справ, що чинилися у Львові наприкінці ХIX століття. Розголос її ще тоді вразив уяву сучасників своєю аморальністю. До того ж, головні злочинці історії належали до світського кола. Франко поринув у психологічну глибину мотивів людських вчинків, що суперечили загальноприйнятим нормам суспільства.

Сучасне звучання цієї історії для України збігається з реальною війною. Головний герой Антін повертається з війни до своєї сім'ї, коханої дружини та дітей у дім, де вони колись були щасливі. Але за п'ять років відсутності Антіна все змінилося. Суспільство, заради якого він жертвував своїм життям, почало засуджувати його з невідомих причин. Як із цими проблемами впорається подружжя? Яке доленосне рішення буде прийняте? Кримінальна історія, інтрига якої зберігається до самого кінця! Унікальність постановки полягає ще й у тому, що у виставі повністю витриманий автентичний текст Івана Франка.

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Коли: 2 та 29 березня.

Де: Національний академічний театр імені Лесі Українки.

LOVE REVOLUTION

Жанр: вечорниці анархічної молоді

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Вистава сповнена драйвовою енергією молоді, яка на тлі змін намагається сформувати власне світосприйняття. Герої чотирьох новел класиків 1920-х бунтуватимуть проти всього, що не дає чуттєвої насолоди, або ж сатисфакції ненаситної юності, коли відриваєшся від наративів батьків. На тлі революційних подій кожен із них паралельно проживатиме свою особисту революцію і шукатиме власні орієнтири й «мораль». Так, хтось із героїв отримає «рахунок» за комплекс меншовартості. Інший - втративши всі орієнтири й пристрасно пірнаючи у гріх, сам зрештою шукатиме Бога. Ще один – вперто замикатиме серце для найріднішої людини, бо не прийматиме власну ідентичність. А на героїню, яка довгий час була «поза політикою», чекає несподівана метаморфоза, звісно, не без кохання. Спойлер: гормональний шал персонажів підсвітить такі грані особистості, до яких жоден із них не був готовим.

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Коли: 8 та 9 березня

Де: Київський академічний театр «Золоті ворота»

Суперстар

Жанр: комедія, стендап, звукоімітація, пантоміма, клоунада та відеошоу в одному дійстві.

Ви уявляли собі, чим будете займатись, коли вам буде 70 років? І не треба казати: «Та коли вони ці 70 років будуть?». Сократ радив готуватися до старості в юності. Головний герой вистави – веселий та винахідливий старий – допоможе вам уявити цей момент, щоб посміятися в теперішньому над собою веселим у майбутньому.

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Глядач потрапить у вимір, у якому уявні образи змушують переживати реальні емоції. Нетривіальний гумор – у нашому повсякденному житті. Вибухова моновистава від легендарного театру "Чорний квадрат" вже підкорила глядачів по всьому світу!

Коли: 8 березня

Де: Культурний центр Арт-Братислава

Android. Номер на твоїй спині

Жанр: Футуристична кіберновела.

Технологічний прогрес вирішив усі побутові проблеми Адама – людини ХХІІ століття. Для того, щоб отримати їжу для себе й для мешканців свого домашнього океанаріуму чи, наприклад, кардинально змінити імідж, не обов‘язково виходити назовні – достатньо лише натиснути на кнопку, і все за мить з’явиться біля його дверей. Можна замовити навіть дружбу, любов чи натхнення. Та от тільки чи справді технології розуміються на людській природі? Чи здатна помічниця-андроїд, якою б чарівною вона не була, замінити живе спілкування? І чи дійсно це питання далекого майбутнього? Можливо, варто уважніше придивитися до нашого сьогодення…

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Андроїд у Малому театрі змусить замислитися над повсякденністю. Естетичний театр художника занурить у медитативний стан споглядання, зупинить бурхливий час. Диявол ховається в дрібницях. Можливо, людина просто не все помічає, дивлячись у дзеркало? А номер на власній спині не так вже й легко розгледіти.

Коли: 10 березня

Де: Український малий драматичний театр

Авантюрист

Жанр: Авантюрний детектив

Як журналіст став президентом. Історія, що трапилася з головним героєм Никодимом Дизмою, надзвичайно метафорична, театральна і певною мірою авантюрна. Вже сам сюжет можна порівняти з парадоксальними містифікаціями Миколи Гоголя, що надає йому ексцентричності й актуальності й сьогодні.

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Пересічна особа з невеликого містечка в пошуках кращої долі приїжджає до столиці. Одного дня абсолютно випадково до його рук потрапляє лист-запрошення на раут до самого Голови Ради Міністрів. Відкинувши всі вагання, Никодим переступає заповітний поріг кола сильних світу цього. А далі… Випадок робить свою справу. Він опиняється у вирі вишуканого товариства, про яке навіть і не мріяв. Анекдотичний випадок перетворює Дизму на «героя». Всі певні, що саме він – та особа, яка спроможна вивести країну з кризи. Розпочинається шалена, просякнута фарсовою стихією, кар'єра посереднього чоловічка, який і сам, завдяки вірі в нього та підтримці оточуючих, із азартом і захватом авантюриста веде небезпечну, проте таку звабливу й вишукану гру, свято вірячи, що він і є обранцем долі…

Коли: 24 березня

Де: Національний театр імені Івана Франка