Втрати військових окупантів у війні проти України станом на 23 лютого 2024 року за оцінкою Генштабу ЗСУ. Новини про бойові втрати у техніці ворога.
Огляд втрат ворога станом на 23 лютого 2024 року: звіт Генштабу ЗСУ у війні проти України
Які загальні бойові втрати армії РФ на початок 2024 року?
За даними Генерального штабу Збройних сил України втрати ворога станом на 23 лютого 2024 року становлять приблизно 408 240 осіб. За інформацією від британського агентства новин REUTERS станом на 12 грудня, під час повномасштабного вторгнення в Україну, Росія вже втратила 315 000 військових. Це майже 90% складу військового контингенту, що складав рушійні сили армії РФ у лютому 2022 року. Про це свідчить розсекречений звіт розвідки США, який вони збирали перед початком повномасштабного вторгнення РФ.
Втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення
На кінець грудня 2023 року, BBC вдалося ідентифікувати понад 40 000 російських військових загиблих під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Загалом сили оборони ліквідували до 80 000 осіб, включаючи тих, чию особу не встановлено, а також знищили понад 23 000 бойовиків ОРДЛО. Загальне число бойовиків, яких втратила РФ (з урахуванням поранених), вже на той час оцінюються в 309 000 осіб.
Розвідка Великої Британії відзначила зростання темпів втрат російських сил у війні з Україною на зиму 2023-2024 років й спрогнозувала, що до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених. Дані розвідки також зазначають, що РФ може знадобитися від п'яти до десяти років, щоб відновити достатньо високопідготовлених та досвідчених військових підрозділів для наступних бойових дій.
Втрати військовослужбовців ЗСУ в п'ять разів менші за втрати Росії
Президент Зеленський в останньому інтерв'ю для Fox News заявив, що трати ЗСУ в п'ять разів нижчі за російські. Окрім того, Володимир Зеленський зазначив що: "Ми всі знаємо: десятки тисяч людей були вбиті під час цієї війни. Тисячі дітей були депортовані за межі України. Але якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, що наразі маємо співвідношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає приблизно 5 російських солдатів. Така наразі статистика".
З початку повномасштабної війни Україна не розголошує свої втрати, будь-які офіційні джерела не надають якоїсь конкретної інформації про кількість загиблих серед наших захисників. Ще у 2022 році головнокомандувач Залужний заявив, що на той час наші втрати становили близько 9 тисяч воїнів. Проте потім не було жодного оновлення щодо кількості загиблих серед Сил оборони України, у будь-якому разі нам невідомо про заяви та дані від офіційних джерел. Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошувала, що не розголошуючи втрати Україна насамперед турбується про безпеку своїх захисників. При плануванні операцій військові сили противника спираються, зокрема, на дані про кількість боєздатних осіб у підрозділах противника.
Втрати РФ станом на 23 лютого: ЗСУ знищили тисячу окупантів та пів сотні артсистем
Генштаб назвав втрати ворога за добу: скільки окупантів знищено?
За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, протягом останньої доби на лінії фронту відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог здійснив 3 ракетні та 83 авіаційні удари по наших територіях, а також відбулося 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по наших військових позиціях та мирних населених пунктах.
Протягом ночі російські окупанти атакували Україну, використовуючи ракети та безпілотні літальні апарати типу "Shahed". За допомогою протиповітряної оборони України 23 ударні БПЛА було успішно знищено.
Загальні втрати ворога станом на ранок 23 лютого орієнтовно склали:
- особовий склад ворога — близько 408240 (+1000) осіб,
- танки — 6526 (+3),
- БМП — 12410 (+37),
- артилерійські системи — 9916 (+49),
- РСЗВ — 999 (+2),
- засоби ППО — 682 (+2),
- літаки — 339 (+0),
- гелікоптери — 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7628 (+32),
- крилаті ракети — 1903 (+0),
- кораблі та катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни — 12960 (+36),
- спеціальна техніка — 1575 (+9).
Знищенна бойова техніка армії РФ: дані на сьогодні
Нідерландський сайт розвідки на основі відкритих джерел Oryxspioenkop засвідчує що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 22 листопада 2023 року це щонайменше 12 582 одиниць втраченої техніки, а саме: танків — 2 472, бойових броньованих машин — 4 911, БМП — 258, інженерної техніки — 363, приблизно 333 причіпні артилерійські системи та 602 самохідні. Також було знищено 226 засоби протиповітряної оборони ворогу, 308 РСЗВ та 2995 автомобілів й автоцистерн, які перевозили паливо та особовий склад противника.
Станом на лютий 2024 року було відомо про 240 втрачених літаків чи гелікоптерів армією РФ, у тому числі за межами території бойових дій, тобто у Росії. Організовані дії наших Сил спеціальних операцій, розвідки та Повітряних сил України дозволили здійснити всі ці успішні атаки та значно зменшити бойову міць ворога.
Генштаб ЗСУ також надав наступні дані про втрати ворога: станом на 23 лютого 2024 року відомо про 339 уражених літаків, 325 гелікоптерів, 1 903 крилаті ракети та 7 628 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Окремо варто зазначити, що за данними на 10 листопада 2023 року відомо про щонайменше 197 загиблих пілотів. Все це значно виснажує авіацію ворога та створює складнощі у нанесенні тактичних та масованих ракетних ударів по наших територіях.
Українські військові збільшують втрати ворога вздовж лінії фронту
Постійні штурми та обстріли: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
Генеральний штаб повідомляє що Збройні сили України продовжують успішно відбивати ворожі атаки на Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Зокрема на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, а на Куп’янському напрямку ворог здійснив близько 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка.
Противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках, здійснює диверсійні акції, щоб перешкодити перекиданню наших військ на небезпечні напрямки, а також збільшує кількість мінно-вибухових засобів вздовж кордону в Бєлгородській області.
Складним залишається Лиманський напрямок, де противник вже 14 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Біля Бахмуту силами оборони України продовжують відбивати атаки противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк. В той час як на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де російські військові 43 рази намагався прорвати лінію оборони наших військ.
Ворог також розпочав активні наступальні дії біля Вербового й Роботиного Запорізької області, де силами оборони було відбито 5 атак противника. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра.
Протягом минулої доби Повітряні сили завдали ракетних ударів по 6 районах, де був зосереджений особовий склад противника та 3 ЗРК. В той час як підрозділи ракетних військ підтвердили ураження 4 районів зосередження особового складу армії Росії, знищуючи їх озброєння та військову техніку. В зону ураження також потрапив 1 логістичний хаб, 2 засоби ППО та 1 наземна станція управління БпЛА противника.
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